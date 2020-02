“Je n’ai jamais été aussi confiant en Tyson”

Si vous voulez vraiment savoir comment les préparatifs de Tyson Fury ont précédé son affrontement monstre avec Deontay Wilder, alors personne n’est mieux placé pour offrir un aperçu que son ami et partenaire d’entraînement Isaac Lowe.

Le poids plume invaincu de Morecambe a son propre défi samedi soir – défendre son titre WBC International contre le dur mexicain Alberto Guevara sur l’undercard de Fury vs Wilder 2.

Isaac Lowe

Isaac Lowe se bat sous la carte de voûte de son bon ami Tyson Fury lors du choc des poids lourds avec Deontay Wilder ce samedi soir

C’est le quatrième camp américain consécutif que Lowe a affûté ses outils avec le Gypsy King à ses côtés. Il est sur les trois undercards précédents de Fury, y compris ce premier combat légendaire de Wilder au Staples Center de Los Angeles.

Les deux hommes, qui ont coupé un couple étrange avec plus d’un pied de hauteur entre eux, ont maintenant terminé tout le travail acharné. La semaine de combat consiste à passer à travers les formalités avant de monter sur le ring au MGM samedi soir. Et parlant de la maison de Vegas qu’il partage avec son copain géant, Isaac n’a aucun doute que le monde sera témoin d’une nuit très spéciale.

“Ce camp a été très strict et très sérieux pour nous deux”, a-t-il dit. «La dernière fois, j’avais six semaines d’absence et deux kilos et demi en surpoids. J’ai dû faire beaucoup de changements et couper des choses idiotes comme les cokes de régime.

Lowe et Andy Lee, un ancien boxeur et cousin de Fury, sont devenus un élément clé de l’équipe Fury

“Nous avons tout fait par le livre cette fois – nous avons eu un bon nutritionniste et un bon chef. Nous avons bu de l’eau, entièrement hydraté et tout est fait par le livre. Manger, dormir et s’entraîner.

“Ce fut un camp beaucoup plus strict avec beaucoup plus de concentration parce que nous savons tous les deux que nous avons des tests massifs devant nous.”

Fury vs Wilder 2 a capturé l’imagination du monde sportif au sens large. Les opinions volent aussi abondamment que les jetons de casino sur le Strip. Qui gagne et comment?

Est-ce que Wilder atterrira la main droite et endormira Fury – correctement cette fois? Fury combattra-t-il le feu avec le feu et se dirigera-t-il vers le titre mondial WBC? Isaac a sa propre opinion.

“Je n’ai jamais été aussi confiant en Tyson”, a-t-il déclaré.

«Je sais que les gens s’attendront évidemment à ce que je dise qu’il va gagner, mais c’est le meilleur que j’aie jamais vu Tyson. Je ne l’ai jamais vu plus concentré ni plus déterminé à gagner un combat. Il sait ce qui est devant lui et il sait ce qu’il doit faire pour gagner.

«Il a perdu dix pierres et encaissé deux hommes médiocres, puis il est entré avec le plus gros perforateur du monde et 99,9% des gens savent que Tyson a remporté le [Wilder] combattre la dernière fois. Il n’a jamais pris la décision, donc cela rend ce combat encore plus grand.

«La dernière fois que Tyson l’a attrapé à quelques reprises, il n’a jamais eu l’énergie ou la pression nécessaire pour le suivre. Avec la perte de poids et tout, il n’avait aucun pouvoir dans ses coups de poing. Il était épuisé.

«Cette fois, il est en forme. Il est sorti d’un blockbuster de 12 rounds [Wallin fight], il est de poids et fort. Je l’ai vu dans le gymnase et il frappe fort – tout a été bien fait.

“Je sais qu’il a dit qu’il allait le frapper [Wilder] et les gens diront qu’il n’a pas le pouvoir de le mettre KO. Ne soyez pas choqué si Tyson le fait sortir de là tôt! »

Tyson Fury affirme que le coup de poing de Deontay Wilder n’est pas aussi puissant que le bombardier de bronze le croit

Fury pense qu’il aurait dû remporter la victoire lors du premier combat et tentera de la retirer des mains des juges lors du match revanche.

Lowe parle avec autant d’animation, d’excitation et d’enthousiasme pour la mission de son ami que pour son propre test à venir.

Son rival expérimenté Guevara cherche désespérément à ressusciter sa propre carrière après deux défaites au rebond – la dernière aux mains du champion des poids plumes de la WBO, Shakur Stevenson.

“Il l’a mis dans une boîte et il n’avait pas l’air trop beau mais il n’avait que six jours de préavis”, a expliqué Lowe. “Il a un préavis de six semaines pour celui-ci, donc je m’attends à ce qu’il entre dans ce combat en bien meilleure forme. Il sait que s’il me bat, il obtiendra à nouveau un titre mondial.

«C’est le combat le plus difficile à ce jour de ma carrière. Il s’est battu deux fois pour le titre mondial aux poids coq et a parcouru la distance avec Santa Cruz. Il a remporté 27 victoires et cinq défaites, mais si vous regardez par qui il a été battu, ce sont les meilleurs – deux champions du monde. »

Lowe est invaincu au poids plume et a ses propres ambitions de devenir champion du monde

Lowe a boxé sur l’undercard de Fury à Las Vegas lors de ses deux précédents combats. Il a battu Duarn Vue à la MGM Grand Garden Arena devant Fury vs Tom Schwarz et a surpassé Ruben Garcia Hernandez à la T-Mobile Arena avant la bataille sanglante de Fury contre Otto Wallin.

“Je monte lentement dans le classement”, a-t-il déclaré. «La dernière fois, j’ai eu un mauvais affichage – j’avais l’air horrible et basique. Au bout de six semaines, j’étais en surpoids et peu professionnel et cela s’est révélé la nuit. Cette fois, tout est sur la bonne voie et je cherche à faire une déclaration appropriée. Je veux montrer aux gens que je suis un combattant de classe mondiale.

“Je ne vais pas m’asseoir ici et critiquer qui que ce soit. Évidemment, je veux me battre pour un titre mondial et je pense que je suis assez bon pour battre n’importe lequel d’entre eux [champions] mon jour. Je n’ai eu que 26 ans la semaine dernière, alors allons-y, jetons un coup d’oeil samedi soir et passons pour un titre européen ou un éliminateur final pour un titre mondial tourné à la fin de l’année.

“Je ne peux pas regarder après samedi soir parce que je sais que ça va être mon combat le plus difficile à ce jour et qu’il vient perturber mes plans.”

«Nous allons avoir deux combats de crack et nous allons tous les deux revenir au Royaume-Uni avec deux ceintures WBC.

«La chose la plus importante est de sortir de cet anneau en toute sécurité et de retourner dans nos familles. Nous aurons une pinte au Royaume-Uni, puis passer à la suivante! “

