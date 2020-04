“Je n’ai jamais eu peur de la Honda”

Le pilote de 32 ans Il a accordé une longue interview à Dubaï, où l’internement a lieu. Jorge Lorenzo Il a montré peu d’optimisme quant à l’organisation de la Coupe du monde cette année. Il a également expliqué son retour Yamaha après avoir annoncé le retrait et a répondu au Marc Márquez après avoir affirmé qu’il était parti Honda par peur.

«C’était difficile pour lui de s’adapter. Il a pris sa retraite parce que, selon lui, il avait eu peur. C’était peut-être pour le vélo. S’il veut faire un joker maintenant, ce n’était pas la peur du sport », sont les mots de Marc Márquez auxquels Jorge Lorenzo a voulu répondre.

“Je ne sais pas d’où ça vient et pourquoi beaucoup de gens parlent de peur, mais je n’ai jamais eu peur d’une moto ou d’une Honda. Je ne me suis pas adapté car c’est tout simplement une moto opposée à la façon dont un pilote et à chaque fois que je presse, je tombe, ce qui ne me fait pas confiance en la moto, mais de là à avoir peur il y a une distance: je respecte toujours, mais Je n’ai jamais eu peur de ma vie, avec la Honda juste un manque de confiance», A souligné le pilote des Baléares dans La Gazzetta dello Sport.

Son retour chez Yamaha

À son retour chez Yamaha, Jorge Lorenzo ajouté: “Je ne pensais pas que j’aurais l’offre de Yamaha quand j’ai annoncé le rappelC’est venu presque immédiatement et j’ai accepté de rendre avec mon expérience tout ce qu’ils m’ont donné, avec la marque qui m’a le plus apporté dans ma carrière ».

Le Majorquin a également parlé de sa relation avec Rossi: “Ça a un peu changé, oui, c’est normal, on n’est plus rivaux“Nous représentons la même marque, nous voulons le meilleur pour Yamaha, nous avons donc le même intérêt, pas le même que lorsque nous étions rivaux et nous étions chez Yamaha parce que nous voulions être champions et battre le rival, maintenant nous sommes dans des circonstances très différentes.”

Aussi des grands rivaux de sa carrière: “Avec tous ceux qui se sont battus pour la Coupe du Monde, Valentino et Pedrosa, qui a été deux fois finaliste, et avec Marc I perdu et Stoner … dNous disons que ces trois-là, Rossi, Stoner et Pedrosa, il n’y en a pas de spécial“

Enfin, Jorge Lorenzo n’a pas exclu de quitter son statut de pilote d’essai pour revenir en compétition: «Je ne sais pas, en principe, je ne partagerai pas l’équipe Petronas avec Rossi, je me donne un un deux pour cent pour revenir, et personne ne m’a rien dit, ni offert, s’ils me le font … Je vais bien, J’ai signé avec Yamaha depuis un an et nous verrons si nous continuons tous les deux“