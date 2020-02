“Je n’ai jamais rencontré un footballeur comme lui”

Chaque fois que la philanthropie est si largement médiatisée, il est facile de remettre en question les motifs.

Les gens sont-ils réellement intéressés à aider ou sont-ils davantage préoccupés par le fait d’être perçus comme s’en souciant? Cela n’a pas vraiment d’importance, je suppose, tant que la générosité atteint ceux qui en ont besoin.

Ings ’est un héros sur le terrain et une source d’inspiration

Mais cela en dit long sur l’histoire du Danny Ings Disability Sport Project.

Au lieu de cela, Ings a fait les gros titres de ses performances sur le terrain – et avec raison.

Seuls Sergio Aguero et Jamie Vardy ont plus de buts en Premier League cette saison que l’attaquant des Saints, dont les 14 frappes ont aidé à éloigner l’équipe de Ralph Hasenhuttl de la menace de relégation.

Et samedi, Ings se heurte à l’équipe qui l’a rendu célèbre, alors que l’animateur de Southampton Burnley en direct sur talkSPORT à 12h30.

Le joueur de 27 ans se souvient affectueusement à Turf Moor, pas seulement parce qu’il les a guidés en Premier League en 2014 et a marqué de nombreux buts.

Bien qu’il ait quitté le club pour Liverpool il y a cinq ans, l’héritage d’Ings contribue toujours à faire de Burnley un meilleur endroit aujourd’hui.

Ings a laissé un héritage à Burnley

Il est devenu viral en 2013 pour avoir donné ses bottes à un jeune fan de Clarets handicapé appelé Joseph Skinner, qui l’a décrit plus tard comme le meilleur jour de sa vie.

Mais Ings était déterminé à s’assurer que ce n’était pas seulement un geste symbolique. Inspiré par la rencontre, il a utilisé son propre argent pour aider à lancer le Danny Ings Disability Sport Project en 2014, habilitant les personnes handicapées par le sport.

«Il n’y avait pas de possibilités spécifiques pour les personnes handicapées de faire du sport autour de Turf Moor», explique Lewis Rimmer, responsable du développement des sports et du handicap de Burnley, à talkSPORT.com. «Au début, nous avons commencé à faire des sessions de football, qui se sont développées en sessions multisports.

«Nous dansons, nous escaladons, nous pratiquons à peu près tous les sports auxquels vous pouvez penser car ils n’ont pas cette opportunité dans le courant dominant.

«Il n’y a eu aucune séance en ville à 35 séances par semaine dans différents sports et elles étaient gratuites.»

Six ans plus tard, le jeune fan de Burnley qui a obtenu les bottes d’Ings travaille maintenant comme entraîneur bénévole dans le programme, qui atteint jusqu’à 800 personnes chaque semaine.

“Je pensais que nous devons être un peu plus reconnus par les gens en général”, a déclaré Joe en 2016. “Il a aidé à me donner un élan.

“Pour faire une différence dans la vie des personnes handicapées et être considéré comme accepté dans la société, cela me donne l’impression de faire partie de quelque chose.”

Burnley dans la communauté fait toujours des tonnes de travail fantastique avec des personnes handicapées dans le cadre d’un programme plus large, qui comprend des cours de sensibilisation dans la région.

Et Ings touche toujours la base, malgré le football à l’autre bout du pays.

“Il est incroyable. Je n’ai jamais rencontré de footballeur comme lui », poursuit Rimmer.

«Il est tellement terre-à-terre et il est tellement disposé à redonner quelque chose aux communautés pour lesquelles il joue au football.

«Il assistait fréquemment aux séances. Il n’a pas cessé de s’engager quand il a déménagé à Liverpool. Il est toujours revenu sur certains de nos tournois pour voir les joueurs. Il a régulièrement vérifié avec nous.

Ings était plus qu’un simple attaquant pour Burnley

«Il est toujours resté en contact avec nous. Ce n’était pas seulement une chose symbolique pour lui, il était vraiment intéressé par l’impact qu’il avait. Il est toujours en contact avec certains des parents et des enfants qui y participent.

«Il a un véritable héritage à Burnley. Son nom résonne encore bien qu’il ne soit pas là depuis cinq ans. “

Ings a toujours été motivée par des sourires sur les visages. En 2015, il a aidé la fille de quatre ans Harlee-Jae Procter à compléter sa liste de seaux après avoir lu l’histoire de sa maladie mortelle sur Twitter.

Ings a déclaré à l’époque: «Nous allons contacter le zoo et voir si nous pouvons y aller pour l’après-midi et nous allons voir des animaux, donc je suis vraiment impatient de le faire. Je ne suis jamais allée dans un zoo, donc je l’attends avec impatience autant qu’elle. “

Mais il a toujours été un mec tout à fait décent, grâce à son père, qui lui a appris à avoir du temps pour tout le monde.

«Vous lui apprenez à ne pas être égoïste. Il ne sert à rien d’être égoïste. C’est ridicule. Il n’est pas nécessaire d’être égoïste dans la vie, donc si vous pouvez aider quelqu’un, aider quelqu’un », a déclaré Shane Ings à NBC.

Danny Ings a été une source d’inspiration sur le terrain pour Southampton cette saison

«Ils vous aideront à revenir parce qu’une fois, vous allez avoir besoin d’aide. C’est une bonne philosophie pour vivre.

«Si vous pouvez aider quelqu’un, cela se produit. Le karma revient. Il est très généreux, presque à tort parfois. »

L’histoire d’Ings est un conte classique des chiffons à la richesse. Son attitude lui a permis de se battre contre toute attente et de devenir l’un des meilleurs attaquants d’Europe.

“Un bon garçon hors du terrain – un garçon honnête, travaille dur”, a déclaré l’attaquant de Burnley Jay Rodriguez dans une interview récente avec talkSPORT.

Ings a été abandonné par Southampton à un jeune âge et écarté par Chelsea, forcé de se contenter du Sunday League Football avant que Bournemouth ne prenne sa chance en 2008.

Ings a surmonté TROIS blessures graves au genou, une qu’il a subie lors de sa première séance d’entraînement avec Eddie Howe à Burnley, une autre survenue le premier jour de Jurgen Klopp à Liverpool.

La plupart de son temps à Merseyside a été passé dans la salle de traitement après deux revers de longue durée, ce qui a ruiné sa carrière à Anfield.

Darren Bent dit que Danny Ings devrait obtenir une commande de l’Angleterre avant l’Euro 2020 – Il est l’attaquant le plus en forme du pays

Mais regardez-le maintenant. Peut-être que son père avait raison, peut-être que les bons gagnent parfois.

Nous devrions tous être en faveur d’Ings, non seulement parce qu’il pourrait jouer pour l’Angleterre au Championnat d’Europe cet été.

Matt Le Tissier, la légende de Southampton, a déclaré à talkSPORT: «Tout anglais qui a une course comme celle-ci devrait être dans les pensées du manager anglais.

“C’est un footballeur très intelligent et je serais très surpris que Gareth ne le considère pas.”

L’une des nombreuses grandes choses que Southgate a faites avec l’équipe nationale est de la remplir de modèles et de personnages inspirants.

Nous sommes désormais investis dans les personnalités des stars anglaises et leur impact est culturel.

En tant que l’un des gars les plus gentils du football et l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, je pense qu’Ings serait à l’aise dans l’équipe Euro 2020 de Southgate.

.