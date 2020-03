«Je n’ai pas manqué de respect envers l’arbitre»

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, espère qu’il évite une interdiction malgré son expulsion à la fin du match nul d’Everton en Premier League avec Manchester United, insistant: “Je n’ai pas manqué de respect à l’arbitre”.

Le patron des Toffees était en colère d’avoir vu son équipe refuser un vainqueur de temps de blessure après un examen VAR, et il a confronté l’arbitre Chris Kavanagh pour exprimer ses frustrations.

En conséquence, il a reçu un carton rouge et a été expulsé du terrain, même si le match était déjà terminé.

Ancelotti a affronté les officiels après le match

Et on lui a montré un carton rouge et on lui a ordonné de quitter le terrain

L’incident de l’arbitre assistant vidéo s’est produit quelques minutes avant la fin du match, avec Dominic Calvert-Lewin tirant à l’arrière du filet via une déviation de Harry Maguire.

Le ballon roula devant Gylfi Sigurdsson pour atteindre le but, et bien qu’il soit en position de hors-jeu allongé sur le sol, le milieu de terrain islandais déplaça ses pieds vers l’extérieur et ne toucha pas réellement le ballon.

Mais VAR a jugé que Sigurdsson bloquait la ligne de vue de David de Gea et a décidé d’exclure le but.

En conséquence, le match s’est terminé par un match nul 1-1 qui maintient Everton dans la moitié inférieure du tableau mais place Man United au cinquième rang.

Et Ancelotti s’est rendu aux officiels après le match et a fait connaître ses sentiments – bien que nous ne puissions pas savoir ce qui aurait valu un licenciement.

L’Italien a même révélé que lui et Kavanagh avaient parlé longtemps après leur confrontation sur le terrain, mais Ancelotti insiste sur le fait qu’il n’était pas «irrespectueux» et ne mérite pas une interdiction.

“Il m’a envoyé hors du terrain mais ensuite j’ai eu une longue conversation avec lui que je voudrais garder privé”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Le [disallowed] objectif, je pense que c’était une situation limite.

“Il [the referee] dit que Gylfi était hors-jeu mais à notre avis, il n’a pas affecté la vision de De Gea. C’est difficile à décider mais le match est terminé, c’est un match nul et nous avons très bien joué donc nous sommes heureux.

«La vision était claire parce que Gylfi était au sol, mais c’était hors-jeu. Ensuite, vous devez décider si la vision est affectée ou non. »

Ayant peut-être été banni de la ligne de touche pour le prochain match d’Everton, contre son ancien club de Chelsea, Ancelotti a ajouté: «J’espère que non parce que je n’ai pas manqué de respect à l’arbitre, il le sait.

«Si je dois être banni, je serai dans les tribunes de Stamford Bridge. Ce n’est pas un gros problème, honnêtement, nous nous préparerons bien pour le match. »

La séquence télévisée a montré Calvert-Lewin, qui a marqué le premier match d’Everton via une énorme erreur de De Gea, en regardant les rediffusions VAR après le match, et sa réaction en direct était révélatrice.

“C’est un désastre”, pourrait-il être entendu en disant. “Oh mon Dieu. Il n’obstrue même pas la ligne du site. “

“Pour moi, être un attaquant, c’est un objectif, mais VAR dit le contraire et annule l’émotion à la fin, alors que pouvez-vous faire?”

Frustration pour Dominic Calvert-Lewin alors qu’il se voit refuser un dernier vainqueur par VAR…

Sa réaction a tout dit! 👀😳 pic.twitter.com/Gf3OXkIKjA

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1er mars 2020

Dans une interview plus formelle peu de temps après, Calvert-Lewin a déclaré à Sky Sports: «Pour le moment, je n’étais pas sûr [if it was a goal]. En le revoyant, je pense que Gylfi au sol n’obstrue pas la ligne de vue.

“Assez juste, il est en position de hors-jeu mais ensuite il faut une déviation, le gardien va dans l’autre sens et il a les jambes écartées.

«Le gardien ne sauvera jamais le ballon, donc je ne sais pas trop ce que c’est.

«Pour moi, en tant qu’attaquant, je pense que c’est un objectif, mais VAR dit le contraire et annule l’émotion à la fin. Que pouvez-vous faire?”

