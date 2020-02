“Je n’ai pas parlé au président depuis trois mois”

Bien qu’il ait évité toute question liée au marché des transferts, le technicien Ray Vallecano Il n’a pas pu cacher son inconfort lors de la dernière conférence de presse qu’il a accordée. En elle, Paco Jémez Il a reconnu ne pas avoir parlé à Martín Presa, président du groupe franjirrojo depuis trois mois.

“Si nous n’avions pas le match de demain, nous pourrions parler du marché d’hiver, mais ça n’en vaut pas la peine. L’important n’est pas cela, car ce n’est pas à nous. Ce qui ne dépend pas de moi j’essaye de ne pas t’inquiéter, Ce que je veux, c’est que chacun assume ses responsabilités, comme il se doit, des décisions que vous prenez. Parler du marché serait une erreur car cela détournerait l’attention de l’importance du jeu de demain », a expliqué Jémez.

“Ce que le club a fait sur le marché d’hiver est un de vos problèmes et si vous voulez lui demander, demandez-lui», A déclaré l’entraîneur Rayo Vallecano, qui a fait une recommandation aux journalistes. “Vous devez appeler le président, le faire asseoir ici et lui poser ces questions. Je ne lui ai pas parlé depuis trois mois“, Il a avoué Paco Jémez.

Paco Jémez estime que Rayo Vallecano se battra pour la promotion malgré le départ de joueurs importants

Malgré tout, il est optimiste quant aux options de promotion de son équipe: «Quand il s’agit de fixer des objectifs, il faut être très responsable. Il est vrai que depuis le début, nous avons subi de nombreuses victimes et que d’autres, comme Embarba ou Alex Moreno, ont quitté. Nous avons acquis quelques joueurs et ssûrement personne ne partira en disant que l’objectif est différent. Je me concentre maintenant davantage sur les bons sentiments que l’équipe donne. Je pense toujours que ce groupe mérite d’être cru. Si je n’y croyais pas, j’aurais démissionné. Nous continuons d’avancer, nous pensons toujours que nous sommes une grande équipe, un grand groupe. Je dois admettre que j’aime travailler différemment et faire les choses beaucoup plus prudemment et de manière plus sensée.. Je pense que nous pouvons nous battre pour monter. »