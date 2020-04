“Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas vous entraîner, le gouvernement est débordé”

Il y a de plus en plus les athlètes qui montrent publiquement leur satiété conformément aux mesures et décisions du gouvernement ordonné par Pedro Sánchez dans cette situation d’urgence due au coronavirus. Feliciano, Verdasco, Almagro … plusieurs joueurs de tennis ont publiquement critiqué les politiciens, mais s’il y a une voix respectée en Espagne, c’est bien celle de Raphael Nadal, et le joueur de tennis Manacorense a également été sincère et a exposé son opinion contraire aux dirigeants.

Le numéro deux mondial a fait une émission en direct sur Instagram dans laquelle il a partagé du temps, entre autres, avec Roger Federer ou Andy Murray, bien que le moment venu soit venu pour répondre aux questions sur l’interdiction de la formation en Espagne. Je ne joue pas au tennis car je n’ai pas de terrain à la maison mais ça me manque. Je fais mes routines physiques le matin et l’après-midi pour me tenir occupé et en forme. Il est important d’avoir le corps éveillé. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas jouer au tennis alors que la plupart d’entre eux vont travailler. Il y a une grande sécurité dans le tennis car nous sommes chacun d’un côté du court et le gouvernement est submergé par une situation sans précédent Et la dernière chose à laquelle ils pensent est de savoir qui peut ou ne peut pas s’entraîner. Il y a des choses qui ne sont pas logiques mais il faut accepter les règles ».

«Ce sont des moments difficiles pour le coronavirus et mon pays est très durement touché. Ce n’est pas agréable de le voir tous les jours aux actualités. Je suis enfermé depuis un mois. J’ai de la chance d’avoir une salle de gym parce que j’ai des machines de l’Académie qui ont été envoyés à mon domicile. J’aime toujours cuisiner et passer du temps avec ma femme. Les deux premières semaines ont été difficiles à comprendre ce qui se passait et pourquoi j’ai tant souffert. Je suis plus positif parce que je vois qu’à certains endroits ça s’amélioreRafa avait commencé, racontant son quotidien à la maison, avouant plus tard qu’il ne jouait pas de raquette “d’Indian Wells”.

Nadal se souvient de ceux qui sont morts du coronavirus, un grand fléau auquel des solutions doivent être trouvées immédiatement. «Il est difficile de voir chaque jour comment chaque jour quelqu’un meurt et ils ne peuvent même pas leur dire au revoir. Et je suis également très désolé pour la situation économique que nous avons et aurons en Espagne et qui fait que beaucoup de gens perdent leur emploi. Il est temps d’être ensemble. Les dommages au coronavirus doivent être minimisés au maximum et des solutions doivent être trouvées. Nous allons être positifs et penser que les choses vont s’améliorer ».