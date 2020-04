“Je ne joue pas comme ça, pas pour tout l’or du monde”

La Ligue s’efforce de revenir le plus tôt possible pour terminer la compétition et l’un de ses principaux adversaires en termes de réflexion a de nouveau montré que sa position n’a pas changé. Rafael Jiménez, Fali, footballeur de Cadix, Il est apparu à nouveau pour s’assurer que pour lui, tant que la situation des coronavirus est actuelle, Revenir sur le terrain de jeu n’est pas une option «pas pour tout l’or du monde».

S’adressant à Cadena Cope, Fali continue de nier le plus grand. “Peut-être qu’au début je n’étais pas compris, mais ce que je pense, c’est que les footballeurs, notre métier est l’un des derniers. Le football a montré une fois de plus qu’ils ne peuvent pas nous battre par solidarité. Quand tout le monde a été testé, alors ils ne nous sont plus faits. Je suis le premier à vouloir jouer ce qu’il nous reste. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas arrêter tout cela au lieu de 400 morts par jour?

“Dieu merci, nous, les footballeurs, pouvons continuer sans payer plusieurs mois” jusqu’à ce qu’il y ait un traitement. Et ce serait pour tous ceux qui ne facturent pas autant et ne peuvent pas. Je préfère manger un morceau de pain avec de l’huile avant de mettre moi-même, ma famille et mes collègues en danger », dit-il, concernant la situation financière des footballeurs.

La controverse des tests a également eu l’avis de Fali, contrairement au fait que les footballeurs sont la priorité dans ce cas. «Les tests que je vais faire, c’est pour les autres en ont plus besoin. L’argent vaut-il plus que la santé? Ce n’est pas pour cinq milliards que je risque ma vie. Il y a 400 morts et nous voulons nous entraîner et jouer, nous vous aiderons autant que possible. Le football est totalement séparé ».