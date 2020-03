«Je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités»

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a critiqué le milieu de terrain Tanguy Ndombele pour sa performance contre Burnley et a exigé de meilleures performances.

L’international français, 23 ans, a été expulsé à la mi-temps, avec son partenaire central Oliver Skipp lors du match nul 1-1 alors que les Clarets dominaient à Turf Moor.

. – .

Tanguy Ndombele a montré des aperçus de son énorme potentiel jusqu’à présent, mais a été médiocre lors des derniers matchs

L’équipe de Sean Dyche a pu essaimer le duo alors que Mourinho jouait un 5-2-3, et Ndombele n’a fait aucun tacle ou interception.

Il a été remplacé par Giovani Lo Celso, qui a désormais dirigé le match aux côtés d’Eric Dier dans un 4-2-3-1 alors que le manager portugais déchirait ses plans.

Ndombele a eu des problèmes de fitness cette saison et termine rarement plus de 60 minutes quand il commence les matchs, et a eu un problème à l’aine pendant la campagne.

Mais Mourinho a insisté sur le fait que la signature estivale de 63 millions de livres sterling avait eu plus que suffisamment de temps pour se mettre au courant du football anglais.

“En première mi-temps, nous n’avions pas de milieu de terrain”, gémit le patron des Spurs.

Maurie Pochettino pourrait faire revenir Tottenham si Jose Mourinho est limogé, estime Jamie O’Hara

“Bien sûr, je ne parle pas de Skipp parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures ces derniers jours. Je ne le critique pas du tout.

“Mais je ne vais pas m’enfuir et je dois dire qu’il [Ndombele] a eu assez de temps pour arriver à un niveau différent.

«Je sais que la Premier League est difficile, et certains joueurs mettent beaucoup de temps à s’adapter à une ligue différente.

«Mais un joueur avec son potentiel doit nous donner plus qu’il ne nous donne, surtout quand on voit comment Lucas, Lo Celso et ces joueurs jouent. J’attendais plus de lui en première mi-temps.

. ou concédants de licence

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, veut voir plus de Tanguy Ndombele après une mauvaise performance contre Burnley

«Beaucoup de joueurs fantastiques dans leur première saison, dans un nouveau pays, pour différentes raisons, ils ont du mal. Il y a eu de nombreux exemples de cela.

«C’est un joueur avec beaucoup de talent. Il doit savoir qu’il doit faire beaucoup mieux et je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités de jouer parce que l’équipe est beaucoup plus importante. »

.