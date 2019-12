«Je ne peux pas devenir fou» – Rafael Nadal déterminé à poursuivre sur sa lancée en Australie

Rafael Nadal dit qu'il ne peut pas se permettre de retirer le pied car il vise à s'appuyer sur une brillante saison 2019.

Le joueur de 33 ans a remporté deux tournois du Grand Chelem et la Coupe Davis la saison dernière, tout en devenant le plus ancien numéro un mondial de fin d'année de l'histoire.

Et, après une exposition réussie à la manifestation la plus prestigieuse de closes = season la semaine dernière, il dit que le moment est venu d'aller de l'avant, pas de regarder en arrière.

"De toute évidence, gagner est important pour la motivation, mais nous ne pouvons pas devenir fous", a déclaré Nadal à PuntoDeBreak.

«Il y a des choses que je dois améliorer pour l'ATP Cup et évidemment pour l'Open d'Australie. Maintenant, je vais prendre quelques jours de congé et commencer à m'entraîner pour la tournée australienne qui débutera la semaine prochaine avec la Coupe ATP. »

Nadal a déjà bien entamé ses préparatifs pour 2020 en remportant le Championnat du monde de tennis de Mubadala à Dubaï.

C'était le cinquième triomphe de l'Espagnol dans le tournoi, et il espère certainement que ce n'est pas le dernier.

"Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir gagner à nouveau à Abu Dhabi, un tournoi que j'ai déjà remporté cinq fois", a ajouté Nadal.

«Avec ce triomphe, je termine de la meilleure façon possible en 2019. C'est toujours un plaisir de venir jouer ici.

«Chaque année, j'ai une année de plus et on ne sait jamais ce qui va se passer. J'espère que dans les prochaines éditions, je pourrai être à 100% physiquement et être de retour ici. »

