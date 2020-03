«Je ne peux pas leur demander plus, je suis avec les garçons»

Jose Mourinho insiste sur le fait que ses joueurs de Tottenham ne peuvent plus donner après que les Spurs aient été complètement éliminés de la Ligue des champions avec une défaite de 4-0 au RB Leipzig en huitièmes de finale.

Une défaite 3-0 mardi soir en Allemagne signifie que Mourinho est maintenant sans victoire à ses six derniers matchs alors que Tottenham continue de lutter sans les goûts de Harry Kane et Heung-min Son, entre autres.

Leipzig a empilé plus de misère sur Mourinho

Malgré les circonstances atténuantes, les Spurs étaient sans vie en attaque et affligeants en défense, avec Hugo Lloris sans doute responsable des deux premières frappes de Marcel Sabitzer avant qu’Emil Forsberg ne trouve trop d’espace dans la surface tard.

Et après avoir lancé une attaque publique contre la performance de Tanguy Ndombele samedi après le match nul 1-1 à Burnley, Mourinho a choisi cette fois de défendre ses joueurs.

“Ils essaient de donner ce qu’ils peuvent donner et c’est tout”, a déclaré le patron des Spurs à BT Sport.

Jermaine Pennant critique Jose Mourinho pour avoir critiqué publiquement Tanguy Ndombele: cela va briser sa confiance

«Nous avons fait des erreurs que nous analysons lors des matches précédents, mais parfois, quand vous n’avez pas plus à donner, vous donnez ce que vous pouvez.

“Je ne blâme jamais les joueurs avec des difficultés, il m’est difficile de faire face à des joueurs qui n’expriment pas leur potentiel.

“Ceux-ci jouent dans leurs limites et je ne peux pas en demander plus, je suis avec les garçons et c’est tout.”

Les Spurs n’avaient pas de réponse mardi soir

Stephen Bergwijn est devenu le dernier joueur des Spurs à subir une blessure à long terme dans la préparation du match, rejoignant Kane, Son, Moussa Sissoko et Ben Davies sur la touche.

Et le manager de Tottenham a également répondu aux accusations de fabrication d’excuses lors de la terrible course du club de forme récente.

“Il n’y a personne à blâmer lorsque chaque match a une blessure traumatisante, et chaque blessure dure des mois et des mois”, a-t-il ajouté.

“Les gens peuvent dire” excuses “mais je suis sûr que c’est mauvais pour n’importe qui.”

