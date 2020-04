“Je ne sais pas encore si mon pied pourra récupérer à 40 ans”

Pau Gasol ne pense pas beaucoup au retrait, mais est conscient de la gravité de sa blessure. Le meilleur basketteur espagnol de tous les temps a révélé qu’il voulait jouer aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 et a assuré qu’il voulait être au top pour “qu’il devra jouer de manière compétitive” l’année prochaine lorsqu’il se remettra d’une blessure au pied.

“Maintenant, d’une part, J’ai plus de temps pour récupérer mais je devrai jouer de manière compétitive pour arriver à l’été 2021 à un bon niveau afin de pouvoir concourir et aider mon pays. Ce n’est pas une chose négative, mais la vérité est que d’ici là, j’aurai 41 ans. C’est quelque chose qui me stimule car j’ai toujours été guidé par les défis et je suis très ambitieux. Je veux toujours pouvoir disputer mes cinquièmes Jeux, qui sont peut-être mon dernier tournoi “, a-t-il déclaré à Olympic Channel.

Gasol n’est pas pressé de se remettre d’une blessure au pied qui l’a gardé en cale sèche pendant un an et un mois. «J’ai supposé que si je n’ai pas la chance de jouer à nouveau, j’aurais une carrière incroyable et je serais heureux. Si je pouvais jouer à quelque chose d’autre pour lequel je travaille dur et apprécier le sport que j’aime un peu plus, ce serait formidable. J’ai du corps et de l’esprit dedans, mais on verra ».

«Je ne sais pas encore si mon pied pourra récupérer et supporter l’effort, la charge et le stress qu’exige le basket-ball professionnel à quarante ans. J’essaie de contrôler ce que je peux contrôler, de faire ce que je peux faire à la maison. Et une fois que je pourrai faire autre chose, je le ferai. J’ai besoin de voir les médecins mais pour l’instant je ne peux pas », a-t-il décidé.

Enfin, il a parlé des agents de santé et autres professionnels qu’il considère comme des référents: «Il y a beaucoup de gens qui m’inspirent en ce moment. Le personnel de santé qui travaille très dur pendant cette crise de coronavirus est très inspirant. Ce sont des gens qui travaillent contre la montre au péril du bien de la société de leur pays et de leur communauté. Ces gens inspirent ». «Des gens qui essaient de trouver une solution dans le domaine de la santé, en science, en politique. Si vous faites tout ce que vous pouvez pour faire quelque chose de plus grand que vous, c’est une inspiration pour moi “, a-t-il conclu.