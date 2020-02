“Je ne suis pas en colère contre Setién et bien sûr je vais le saluer”

Quique Setién retour à Benito Villamarín, cette fois comme entraîneur du Barcelone. Il est peut-être revenu en tant que technicien local, alors qu’il y a quelques mois, cela ressemblait à un remplacement possible de Rubis dans le Betis. Bien qu’ils aient tenté de les affronter, le Catalan a assuré qu’il saluerait le Cantabrique.

“Je ne suis pas en colère contre Quique et bien sûr, je vais vous saluer, c’était votre maison il y a six mois. Au moment où Rubi cesse d’être entraîneur des Betis parce qu’ils en décident ainsi, je m’inquiète peu de savoir qui sera son remplaçant au-delà de souhaiter bonne chance aux Betis », a déclaré Rubi lors d’une conférence de presse.

Setién rencontre Betis et Betis et Rubi, quelque chose qui sera vu dans le match selon Rubi

“Depuis que Setién est arrivé à Barcelone, il a fait différentes choses et a changé les choses. Hier, Sergi Roberto a joué devant Semedo. Il nous connaît très bien et nous le faisons aussi, mais si nous n’appliquons pas bien le travail, ces informations ne sont d’aucune utilité. Je vois les joueurs avec des idées très claires pour ce match. Je vais me concentrer sur le fan de Betis qui nous aide et ils recevront Setién comme ils l’entendent, Je suis concentré sur la connexion avec les fans depuis le début car à la maison cela nous aide beaucoup », a ajouté l’entraîneur catalan.

Rubi dit qu’il n’a pas de préférences entre Quique Setién et Ernesto Valverde

Interrogé par les changements à Barcelone depuis l’arrivée de l’entraîneur cantabrique, il a déclaré: «J’aime le Betis et s’il obtient les meilleurs matchs. Je n’ai pas de préférences entre Valverde ou Setiénmais Peut-être que Quique a besoin de plus de temps pour transmettre ses idées. Madrid et le Barça ont beaucoup de pression pour gagner et bien jouer, mais la réalité est que 70/80% des matchs jouent mieux que le rival, mais nous sommes mal habitués à l’excellence. J’ai aussi aimé la Barcelone de Valverde“