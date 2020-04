Je ne suis pas oisive en regardant le plafond, dit María Espinoza

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. 4

Près d’un mois, la triple médaillée olympique María del Rosario Espinoza se réfugie à la maison et elle le fait à San Juan del Río, Querétaro, se conformant à la lettre avec les dispositions pour l’urgence sanitaire dérivée du coronavirus depuis son retour du Costa Rica, après remporter la médaille d’or à l’Open de ce pays.

C’était le dernier concours avec lequel il arriverait au stagiaire sélectif en mai – qui a été reporté – pour concourir pour la place avec Briseida Acosta dans la division de 67 kilogrammes en direction de Tokyo, qui a également changé la date de l’année suivante en raison de la pandémie.

L’incertitude est quand elle se termine (l’isolement), dit le Sinaloan, qui prétend être bien physiquement et émotionnellement, même si elle admet qu’elle n’est pas à cent pour cent, car elle s’entraîne deux fois par jour sans se battre dans le gymnase où elle ouvrira son école et conditionnée dans le rez-de-chaussée.

«Pour l’instant tu dois être calme, je ne m’ennuie pas et je ne suis pas oisif en regardant le plafond; Ce qui a changé – dit-il avec bonne humeur -, c’est qu’il avait une routine qu’il n’avait pas fait il y a plusieurs années: balayer, éponger, cuisiner, car au CNAR, où j’étais concentré, mon seul travail était de m’entraîner », raconte le taekwondoista qui a a tout gagné sur la scène internationale et avec trois médailles d’or, d’argent et de bronze, dans des joutes d’été et des championnats du monde.

María a essayé de poursuivre son alimentation pour maintenir sa forme physique et son poids, en plus de développer sa créativité, avec des jeux à la maison, la lecture, la musique, regarder des films, bien que parfois ce ne soit pas assez de temps, dit-elle.

▲ La taekwondoista s’entraîne deux fois par jour à la maison et s’occupe de son alimentation.Photo Conade

Dans sa maison à deux niveaux, il a improvisé une zone au rez-de-chaussée, mais sans se battre. Il ne sort pas non plus quotidiennement et lorsqu’il le fait, il applique toutes les recommandations de santé, car la chose la plus importante, souligne le multimédaillé, est de préserver la santé et la vie contre le Covid-19 qui a radicalement modifié l’humanité.

Dans son cas, comme un bon nombre d’athlètes de haut niveau qui parcourent constamment le monde et face à la nature exigeante du calendrier sportif, elle se sent détendue et en paix avec elle-même après la grève du coronavirus, mais elle attend les nouvelles dates du concours recommenceront.

La Sinaloan avait prévu de passer l’accouchement avec sa famille, mais sa mère, atteinte de diabète, lui a demandé de ne pas y aller, de poursuivre ses projets et de bien prendre soin d’elle.

María del Rosario ne quitte pas les yeux de ses quatrièmes Jeux Olympiques, où elle arrivera à l’âge de 33 ans, mais elle devra passer par un autre filtre avant dans la sélective contre Briseida Acosta, vainqueur de la place, pour définir qui sera celui qui participera à la Événement olympique 2021; Mon objectif est Tokyo et je continue avec les pieds fermes.

