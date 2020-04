Rakitic a sait qu’il a un pied et demi de Barcelone et a demandé au club le respect dans une interview avec Mundo Deportivo dans laquelle il a précisé que Je ne suis pas un sac de pommes de terre. Le footballeur croate, qui souhaite retourner à Séville, a également précisé qu’il décidera de son avenir et de ce qu’il veut être dans un endroit où il est apprécié.

De l’important au secondaire

«Ce qui m’a fait le plus mal, ce n’est pas de jouer ou de ne pas jouer, mais le chemin. Vous ne pouvez pas être dans un endroit même si vous voulez s’ils veulent un autre joueur. L’année dernière a été la meilleure des six que j’ai eues ici. J’ai été gêné par le chemin, comme cela avait été le cas les années précédentes. J’ai été très surpris, je ne le comprends pas, mais je vais l’accepter parce que ce que je veux, c’est le meilleur pour l’équipe, mes coéquipiers et le club. Les résultats n’étaient pas les meilleurs et je ne pouvais pas compter sur moi, ce qui m’a fait beaucoup de mal. “

Transfert à Séville

«J’ai une affection particulière pour Séville, mais directement à la ville, j’ai ma famille là-bas. J’ai toujours dit que ce serait un grand rêve de porter à nouveau cette chemise, tout le monde le sait, mais ce n’est pas ma propre décision, que je le veuille ou non, elle a plus de choses derrière. Monchi Et tout le monde à Séville a mon téléphone, ils ne m’ont pas encore appelé et récemment c’était mon anniversaire et Monchi ne m’a pas appelé (rires). C’est quelque chose que tout le monde sait, à cause de mon ressenti ».

Devise de change possible

«Je comprends la situation, mais je ne suis pas un sac de pommes de terre avec quoi faire quoi que ce soit. Vous pouvez toujours me parler, mais le plus important: je veux être dans un endroit où je suis aimé, respecté et nécessaire, et où moi et ma famille nous sentons bien. S’il est là, ravi, sinon, où je décide moi-même, pas où je décide et qui je veux. Ces comportements envers moi savent déjà que je ne les aimais pas et ils sont assez clairs à ce sujet. Cela est le plus important”.