“Je pense qu’elle peut le faire”, déclare Justine Henin alors qu’elle soutient Serena Williams pour égaler le record du Grand Chelem

La septuple championne du Grand Chelem, Justine Henin, a soutenu Serena Williams pour finalement égaler le record absolu de Margaret Court avec 24 titres majeurs en 2020, car elle a suggéré que le moment historique pourrait arriver à l’Open d’Australie de ce mois-ci.

Williams n’a pas réussi à gagner un set lors de ses quatre dernières finales du Grand Chelem, avec des défaites lors des deux dernières finales de Wimbledon et de l’US Open, laissant des doutes quant à savoir si la joueuse de 38 ans remportera un autre titre majeur.

Pourtant, l’analyste d’Eurosport, Henin, pense que Williams reste une menace puissante en tête du football féminin, malgré le fait qu’il se dirige vers la première grande de l’année dans la position inconnue d’être classé tête de série n ° 8.

“Vous ne pouvez pas parler de cet événement sans penser que Serena peut être là et à son meilleur niveau”, déclare Henin, championne de l’Open d’Australie 2004.

«C’est incroyable après tant d’années, la motivation est toujours là, la passion et bien sûr, nous pouvons dire qu’elle va après le Grand Chelem qu’elle manque maintenant depuis un petit moment, mais elle était là tout le temps dans le finales et compétition si dur.

«Parce qu’elle n’a pas gagné de Grand Chelem en 2019, ils diront peut-être qu’elle n’est pas à son meilleur mais qui d’autre pourrait encore jouer comme ça à son âge? Seule Serena peut le faire et je pense qu’elle est juste fantastique, donc j’ai toujours eu le sentiment, peu importe ce que Serena décide, elle peut l’obtenir parce qu’elle est si forte mentalement.

“L’histoire a prouvé que c’était un peu plus difficile après son retour d’un bébé, mais entre être dans une finale et gagner, d’accord, il y a un grand pas mais elle est probablement encore en mesure de faire quelque chose, c’est sûr.”

“Elle ne serait plus sur le Tour si ce n’était pas son objectif de gagner plus de tournois du Grand Chelem et je pense qu’elle peut le faire.”

Henin suggère que le succès remporté par Roger Federer à la fin de sa carrière devrait inspirer Williams à croire qu’elle peut revenir à la forme gagnante du Grand Chelem dans cette nouvelle décennie.

“Il y a trois ans, nous disions que c’était fini pour Roger Federer et il avait prouvé tant de choses et Serena, nous ne pouvons pas oublier le nombre de finales du Grand Chelem qu’elle a disputées depuis son retour”, ajoute Henin.

«Elle n’a pas gagné l’année dernière, mais elle était proche et c’est la grande différence entre être en finale et gagner mais c’est l’expérience qu’elle a, la passion du jeu, la mentalité, le mental qu’elle a, elle peut encore surprendre nous.

«Ça va être difficile au fil du temps parce que la jeune génération fait pression et qu’elle sera fraîche, mais qui sait? Je ne prédis pas qu’elle n’a plus aucune chance. “

