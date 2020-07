Le triple champion de l’Open de France, Gustavo Kuerten, du Brésil, a déclaré qu’il était important de séparer la personne de l’idole tout en commentant le circuit Adria organisé par Novak Djokovic dans la région des Balkans, qui a conduit plusieurs joueurs à être positifs pour le coronavirus, ajoutant qu’il était positif que Djokovic avait déjà reconnu ses erreurs dans l’épisode.

Gustavo Kuerten sur le Novak Djokovic Adria Tour

S’exprimant lors d’une émission avec l’ancien judoka et présentateur brésilien Flávio Canto, Kuerten, qui entretient des relations amicales avec le Serbe et a également obtenu son soutien pour la récente campagne de Vencendo Juntos au Brésil, a déclaré: « Ce fut une surprise, car nous ne attendez cela de nos idoles.

C’était le bordel. Il est déjà devenu public pour admettre son erreur, mais il est important de séparer la personne, qui a une grande marge d’erreur, de l’idole. En tant qu’être humain, nous comprenons bien et nous trompons. Je pense qu’il a déjà fait l’exercice de réflexion. «

Kuerten a ajouté que le sport doit apprendre des erreurs des événements en Serbie et en Croatie pour assurer la sécurité des joueurs et des autres personnes impliquées dans les événements futurs. « Nous devons tirer le meilleur parti de cette erreur pour les prochains tournois.

Djokovic a de l’empathie, tout comme Federer et Nadal. Il y a des pays à faible risque et nous n’avons pas de formule prête pour le tennis en période de coronavirus. « Djokovic avait aidé Kuerten dans le cadre de la récente campagne Vencendo Juntos, qui visait à collecter des dons pour jusqu’à 35 000 familles. dans le pays à risque en raison de la pandémie actuelle.

Djokovic a également fait plusieurs dons pour lutter contre la pandémie dans son pays d’origine et dans des hôpitaux en Espagne et en Italie. Le but de la tournée Adria était également d’aider à collecter des fonds pour la charité. Gustavo Kuerten est un ancien numéro un mondial à la retraite

1 du Brésil. Il a remporté le titre de l’Open de France à trois reprises en carrière – en 1997, 2000 et 2001, et la Tennis Masters Cup en 2000. Il a pris sa retraite du tennis de haut niveau en mai 2008. Au cours de sa carrière, il a remporté 20 simples et 8 double les titres.

Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis en 2012. Novak Djokovic est le joueur numéro un mondial et a remporté 17 titres du Grand Chelem en simple. Novak et son épouse Jelena Djokovic ont tous deux déclaré qu’ils avaient été testés négatifs pour le virus maintenant après avoir été initialement positifs après la tournée Adria.