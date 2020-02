“Je pouvais voir Philippe Coutinho parfaitement à Chelsea”, affirme l’ancien joueur de Liverpool Jason McAteer

Philippe Coutinho ne devrait pas revenir à Liverpool, selon l’ancien Red Jason McAteer.

Le Brésilien a quitté Anfield pour rejoindre les géants de la Liga à Barcelone en janvier 2018 pour un montant de 142 millions de livres sterling.

Les choses n’ont pas fonctionné pour Coutinho au Barca et il est actuellement prêté au Bayern Munich

C’est une décision que Coutinho a fortement appuyée, cependant, il n’a pas répondu à ses attentes depuis son arrivée en Catalogne.

Il a été envoyé en prêt au Bayern Munich et s’est amélioré cette saison, mais l’avenir de Coutinho au Barça est dans un grand doute.

Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait retourner dans le Merseyside, bien que Coutinho lui-même ait suggéré que cela ne se produirait pas.

McAteer pense également que le retour de Coutinho à Liverpool ne serait pas juste.

S’adressant au Racing Post, McAteer a déclaré: «Coutinho a servi un but à Liverpool et a été un grand joueur pendant un certain temps – mais ce temps est révolu. Le vendre était une superbe affaire pour le club.

«Il ferait toujours la grâce des meilleurs clubs d’Europe, comme il l’a montré au Bayern Munich où il a bien fait – mais il doit être le centre d’attention. Ce n’était pas le cas à Liverpool et certainement pas à Barcelone. “

McAteer a poursuivi en disant que Coutinho devrait plutôt envisager d’aller à Chelsea, son rival de Premier League, car il ferait bien dans le rôle de n ° 10 à Stamford Bridge.

Il a ajouté: «Je pouvais voir Philippe Coutinho s’intégrer parfaitement à Chelsea, où Frank Lampard fait des choses incroyables en essayant de redémarrer le club en utilisant beaucoup de jeunes talents avec des stars expérimentées.

“Coutinho se sentirait vraiment à l’aise dans le rôle de numéro dix à Stamford Bridge avec la protection de N’Golo Kante et Jorginho et un éventail de jeunes frontmen autour de lui qui se développeraient en travaillant avec lui.”

