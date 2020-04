“Je suis autonome et je ne crois pas aux mesures du gouvernement”

Jusqu’à il y a quelques jours, Javier Castillejo (Parla, 22 mars 1968) préparait de jeunes promesses de boxe avec les rayures d’avoir été champion du monde dans deux catégories différentes, mais dans son gymnase de Parla il ne sent plus le liniment et les sacs ne sont plus sous le choc après l’impact du jab. Maintenant, la légende espagnole a cessé de donner des masterclasses parmi les 16 cordes pour agir en solidarité qui est revenue sur les couvertures près de 20 ans après que la moitié du pays se trouvait devant la télévision pour sa lutte historique contre Óscar de la Hoya. Maintenant Javier Castillejo apporter de la nourriture aux personnes âgées à leur domicile. C’est leur façon de vaincre le coronavirus par K.O. Il compte dans OK QUOTIDIEN.

Question: Il y a moins d’un mois, j’étais dans votre école pour enseigner aux jeunes et maintenant, je défends les personnes âgées quand elles en ont le plus besoin.

Réponse: En son temps, j’ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge. Voyant tout ce qui se passait avec ce foutu virus, j’ai décidé d’aller au siège de Parla et de collaborer à un travail bénévole parce que je pense qu’en ce moment, les gens ont besoin d’être aidés.

Q: Et en quoi consiste votre travail?

R: J’apporte de la nourriture aux personnes âgées et à ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile pour diverses raisons. Nous effectuons l’achat et le transportons chez vous.

Q: Chapeau.

R: Nous prenons soin de remettre aux gens une liste de courses et nous indiquons les produits qu’ils peuvent acheter grâce à une carte offerte par la Croix-Rouge en collaboration avec Carrefour. Ensuite, nous allons au supermarché pour faire les courses et nous l’apportons chez elle pour qu’ils ne sortent pas.

Q: Comme ça toute la journée?

R: Parfois je vais le matin, parfois l’après-midi. Lorsque la situation l’exige. Ils m’envoient un quadrant, puis je vais au siège de la Croix-Rouge et ils me donnent toutes les adresses pour commencer la distribution. Je me rends tour à tour avec d’autres personnes qui font aussi ce travail.

Q: Cela remplit-il plus que de soulever la ceinture de champion du monde?

R: Pour moi, cela a meilleur goût qu’une victoire. Ça me remplit beaucoup et je le fais avec plaisir.

Q: Ils disent que le coronavirus est tué par solidarité.

R: Aider est une chose normale pour moi, je ne lui accorde pas beaucoup d’importance non plus. Je suis surpris par les gens qui m’appellent … ce n’est pas quelque chose qui me coûte du travail.

Q: Mais cela vous place en première ligne de bataille. Prenez un risque.

R: Oui, je suis en première ligne. Bien que nous soyons protégés avec des masques et des gants, nous y jouons également. Nous y sommes en danger mais il faut faire quelque chose pour les personnes qui ne peuvent pas sortir.

Q: Les personnes atteintes de coronavirus aussi, j’imagine.

R: Bien sûr, nous allons dans des maisons de personnes atteintes de coronavirus. Des personnes très âgées qui sont malades et ne peuvent pas sortir. Et les gens qui sont très seuls. La solitude est le pire.

Q: Vous êtes une légende de ce pays. Ils vous reconnaîtront, non?

R: Oui, il y a des gens qui me reconnaissent. Certains sont surpris.

Q: Comment êtes-vous mis en quarantaine?

R: Nous essayons de le faire de la meilleure façon possible. Lire, étudier et faire du sport. Vous devez être actif.

Q: Pour le moment, l’école de boxe Javier Castillejo a dû fermer.

R: Le gymnase est fermé, donc cela, comme beaucoup de gens, m’affecte financièrement. Je suis indépendant alors imaginez …

Q: Vous devrez payer les frais ce mois-ci.

R: Bien sûr, j’ai dû payer. Je ne crois rien aux mesures que le gouvernement a dites. Pour le moment, tout ce qui a été dit n’est pas très clair.

Q: Le vôtre est-il en bonne santé?

R: Oui, en ce moment, aucun de mes proches n’est infecté.

Q: Pour les lecteurs. Que devez-vous faire pour faire du bénévolat?

R: Si vous voulez collaborer, il vous suffit de vous rendre au siège de la Croix-Rouge et de demander des informations.

Q: Nous avons gagné ce match.

R: Nous gagnerons par K.O.