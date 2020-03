Il semblait que tout s’était arrangé entre le réalisateur et le superfan des New York Knicks Spike Lee après que la vidéo l’ait montré hurlant de sécurité dans les tunnels sous le Madison Square Garden.

Les Knicks ont déclaré que Lee avait utilisé la mauvaise entrée pour entrer dans le match de lundi soir, qu’il n’avait pas été jeté de l’arène et qu’il était dans son siège habituel.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, selon Lee, qui est apparu sur la première prise d’ESPN mardi matin.

Il a dit qu’il avait utilisé l’entrée des employés pendant plus de 20 ans pour entrer dans les jeux, et quand il est descendu d’un ascenseur, la sécurité l’attendait et lui a dit qu’il devait utiliser une entrée différente. Il a affirmé qu’il avait déjà fait scanner son billet et craignait qu’il ne soit pas autorisé à entrer une deuxième fois.

“Je suis harcelé par James Dolan, je ne sais pas pourquoi”, a-t-il dit, avant de contester ce qui s’était passé selon les Knicks – que lui et Lee avaient eu un rire et une poignée de main dessus à la mi-temps.

“C’est le tour du jardin”, a-t-il ajouté.

Lee a ajouté qu’il avait fini d’aller aux matchs cette saison, bien qu’il assisterait au repêchage de la NBA:

Voici la vidéo originale de Lee criant à la sécurité.

MISE À JOUR: Voici la réponse des Knicks:

.