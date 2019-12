«Je suis moi-même curieux! – Roger Federer dit qu'il est autant dans l'ignorance de sa retraite que n'importe qui

Roger Federer dit qu'il est autant dans l'ignorance de sa retraite que n'importe qui d'autre après avoir été poussé par un journal suisse.

Federer aura 39 ans à mi-parcours de la saison prochaine, mais ne montre aucun signe de relâchement avec lui s'engageant à un calendrier chargé qui comprend Roland Garros et les Jeux olympiques.

Des questions sur sa date de départ à la retraite ont surgi régulièrement ces dernières années, mais il ne semble pas que Federer puisse éclairer la situation pour l'instant.

"Habituellement, seulement lorsqu'on me demande combien de temps je vais jouer", a déclaré Federer à Tages Anzeiger lorsqu'on lui a demandé combien de fois il pensait à la retraite. "Je ne le sais pas non plus. Je suis moi-même curieux.

«Ce que je sais, c'est que les 20, 25 dernières années se sont écoulées en un éclair. Quand j'avais 14 ans, j'étais à l'Orange Bowl, le Championnat du monde junior.

«Cela avait lieu cette semaine et le fils de Tony [Godsick] jouait. Ensuite, vous repensez à votre époque à 14 ans.

«Maintenant, je suis assis ici à 38 ans et je me demande: est-ce que tout est presque fini? Si c'était le cas, cela se serait produit très rapidement. Mais c'est aussi une belle pensée.

"Ils disent oui: le temps passe vite quand on s’amuse. C’était comme ça avec moi. J'ai passé de merveilleuses années dans le cirque de tennis.

«Et par la suite, je vivrai beaucoup de belles choses. Mais c'est déjà comme ça: je vais manquer la tournée, la famille du tennis, si ça va si loin. »

Federer, cependant, n'essaie pas d'éviter de penser à la retraite. Au contraire: il essaie de les utiliser.

«Je ne veux pas repousser ces pensées loin de moi. Ils en font partie, ils sont réels », a-t-il ajouté.

«Ils devraient également me faire penser que je ressens de la gratitude pour ce que j'ai pu vivre. Et ils peuvent aussi être une motivation.

«Vous pouvez m'encourager à réfléchir à ce que je pourrais faire différemment pour rester en tournée plus longtemps. Il est important de gérer vos peurs.

«En tant que joueur de tennis, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes ignorant et pensez que vous n'avez aucune faiblesse et que vous êtes le meilleur de toute façon, cela ne se passera pas bien.

«Il est important d'avoir une bonne confiance en soi. Mais vous devez également être capable de bien vous évaluer. En tant que joueur et en tant que personne. Les faiblesses en font partie. »

