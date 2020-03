“Je suis passé à Joao Felix parce que j’avais des crampes dans le jumeau”

Cholo Simeone a participé à la conférence de presse après 2-2 entre l’Atlético de Madrid et Séville. L’entraîneur argentin était content du match de son équipe, mais regrette de ne pas avoir atteint les trois points avant de se rendre à Liverpool à Anfield.

Champions

«Nous voulions gagner, comme ils le voulaient. Chacun avec ses moyens est allé trouver le match. Nous avons eu une situation importante que nous n’avons pas pu terminer dans la deuxième partie. Il était à égalité, comme la Ligue, qui est un couple. Ceux d’entre nous qui concourront pour les troisième et quatrième places seront ainsi jusqu’à la fin, chacun défendant son match. Cela rend la Ligue plus jolie ».

Joao Felix

«J’étais un peu chargé du jumeau. Le médecin m’a dit que Joao avait des crampes, c’est la raison pour laquelle je l’ai changé. Cela fait un but aux gens qui le rend heureux car il est Joao et joue à l’Atlético ».

VAR

«J’insiste pour que ça finisse par être plus juste qu’injuste. Je suis loin dans les jeux. Je ne pense pas que le déterminant du match soit le VAR. C’était un bon match avec deux équipes avec leurs caractéristiques ».

Morata

“Il a touché sa fesse, un certain inconfort, mais en principe ce n’est rien.”

Deuxième partie

«Ce que je dis sur VAR ne va rien influencer, j’ai donc des choses plus importantes à régler. Jusqu’à 15 ′ de la seconde moitié, le match de Séville était plus positionnel. Dans les dernières minutes, il a été poussé plus haut et cela a généré que l’équipe pourrait entraîner une perte de balles pour générer des chances de marquer. Match typique de deux équipes qui se disputent très bien ».

Trippier et Lodi

«Je ne suis pas médecin. Lodi, ce matin parlant, nous avons compris qu’il n’était pas bon de participer. Trippier, seulement des crampes ».

Juste un côté gauche

«Les saisons précédentes, nous étions comme ça avec Lucas. Nous comprenons que Beautiful peut nous aider. Espérons qu’à l’avenir, il s’adaptera pour nous donner la possibilité de jouer au centre ou sur le côté ».

Marcos Llorente

«Il n’a pas les mêmes caractéristiques que Thomas, il a plus de dynamique. Positionnellement, Thomas occupe mieux les espaces. Ils concourent très bien. Herrera est de retour et nous donne une option. On va penser que c’est mieux pour chaque match ».