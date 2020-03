“Je suis plus inquiet qu’un atelier s’arrête qu’un footballeur”

Javier Clemente, L’ancien entraîneur et ancien entraîneur de l’Athletic Club, entre autres, a donné son avis sur la situation difficile que connaît l’Espagne en raison du coronavirus et comment il le vit. Le Basque a rappelé qu’à l’heure actuelle “le mieux est de rester à la maison pour arrêter les infections” et a reconnu qu’il était plus préoccupé par les conséquences que cette situation pourrait avoir pour une personne à pied que pour un footballeur.

Javier Clemente Il a discuté avec les microphones d’Onda Vasca de la situation que traverse l’Espagne avec le coronavirus. L’ancien entraîneur de l’Athletic Club, entre autres, a rappelé l’importance de prêter attention aux autorités et de rester à la maison pour arrêter la vague d’infections. «J’ai démissionné à la maison, mais s’il faut le faire, c’est fait, je m’entends bien. La solution est d’être chez soi comme nous l’ont dit ceux qui nous comprennent. Avec des milliers de cas supplémentaires, il y aurait plus de décès et le problème durerait beaucoup plus longtemps. Le mieux est de rester à la maison et de réduire les infections », prévient-il.

Interrogé sur l’arrêt du football en Espagne, Clemente admet qu’il est beaucoup plus préoccupé par la situation d’un travailleur que celle d’un footballeur. «Je suis plus inquiet que celui d’un atelier empêche les footballeurs de le faire. Il n’y a aucun problème à redémarrer le football. Les joueurs ont de grands sols et s’entraîneront à la maison avec moins de problèmes que ceux qui vivent dans de petites maisons et avec un couloir de deux mètres », valeurs.

«Je suis plus préoccupé par un atelier qui s’arrête et ils n’ont pas de nourriture. Si l’argent ne vient pas aux gens, on va mal, un joueur avec ce qu’il gagne en un an ne sera pas dépensé, il devra vivre plusieurs années, celui qui gagne 900 euros par mois, et moins pour payer une carte de membre “, ajoute-t-il .

“Le Championnat d’Europe est un problème mineur”

La situation difficile que traverse l’Europe avec le nombre croissant d’infections par COVID-19 met en péril la célébration de l’Eurocup cet été, avec en plus que dans cette édition il y a jusqu’à 12 pays choisis pour accueillir des matchs dans le tournoi. Clemente parle de la difficulté de garder la date mais qu’après tout ce n’est pas la principale préoccupation pour le moment.

“La Coupe d’Europe aura lieu le 15 juin, si cela doit durer un mois ou deux, c’est difficile, mais C’est un problème mineur, c’est fait en 2021, point«, Clemente fossé.