«Je suis un ROI qui se battra jusqu’à la MORT»

Deontay Wilder insiste sur le fait que la guerre avec Tyson Fury ne fait que commencer et jure de regagner son titre de poids lourd WBC auprès du «Gyspy King».

Le «Bronze Bomber» a été battu par Fury dans une attaque de sept rounds avant que son entraîneur ne jette l’éponge, confirmant la première défaite de sa carrière de 44 combats.

Tyson Fury a produit un affichage époustouflant pour battre Deontay Wilder à Las Vegas

Wilder a depuis blâmé le résultat sur sa tenue de ring ring de 40 livres, qui l’a apparemment fatigué avant même que le combat ne commence.

L’ancien champion du WBC a également critiqué la décision de son entraîneur Mark Breland de mettre fin au combat, insistant sur le fait qu’il était prêt à «mourir sur son bouclier».

Malgré les appels à une confrontation d’unification entièrement britannique entre Fury et Anthony Joshua, il est entendu que Wilder a l’intention d’invoquer son droit à un troisième combat.

Et dans une vidéo de 90 secondes sur sa page Twitter personnelle, l’homme de 34 ans s’est engagé à se lever à nouveau et à battre Fury “dans quelques mois”.

Il a dit: «Bonjour mon peuple, mon armée Bomb Squad, ma nation Bomb Squad. À tous mes proches dans le monde.

«Je voulais juste vous faire savoir que je suis ici. Votre roi est ici. Et nous n’allons nulle part.

«Car la guerre vient de commencer. Je ressusciterai. Je suis fort. Je suis un roi. Tu ne peux pas prendre ma fierté. Je suis un guerrier. Je suis un roi qui n’abandonnera jamais. Je suis un roi qui se battra à mort.

“Et si quelqu’un ne comprend pas cela, [they] Je ne comprends pas ce que c’est que d’aller à la guerre, je ne comprends pas ce que c’est que de combattre.

«Nous nous relèverons, je regagnerai le titre. Je reviendrai. Nous garderons la tête haute.

«Votre roi est dans un grand esprit et nous ressusciterons comme un phénix de ses cendres et retrouverons le titre.

Tyson Fury a fait de gros dégâts avec plusieurs bonnes mains droites contre Deontay Wilder

«Je vous verrai dans quelques mois car la guerre vient de commencer. tout mon amour à tout mon peuple. “

On pense que le combat pour la trilogie aura lieu au plus tard en juillet, permettant un combat potentiel entre Fury et Joshua cet hiver.

“AJ” devrait affronter Kubrat Pulev le 22 juin au Tottenham Hotspur Stadium, et si les deux Britanniques devaient affronter leurs combats respectifs, les promoteurs Frank Warren et Eddie Hearn ont promis un combat d’unification britannique avant la fin de l’année.

