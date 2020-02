“Je travaille pour revenir à Séville la saison prochaine”

Le milieu de terrain de 30 ans, qui joue comme un prêt dans le Leganés, aspire à revenir la saison prochaine dans l’équipe hispanique. Comme vous l’avez reconnu Roque Mesa Dans la dernière interview qu’il a donnée, il travaille pour avoir une chance de Séville Dans l’attente du prochain cours.

“Bien sûr, c’est pour cela que nous nous battons, pour rentrer à la maison», A admis The Canary lorsqu’il a été interrogé par Séville à Radio Marca. «Je joue et prends des minutes, je ne peux pas me plaindre, nous ne sommes pas dans la meilleure situation mais nous sommes toujours dans le combat. Quand tu prêtes, tu cherches des minutes, si c’est important, certains les obtiennent, je me bats et j’ai cette chance, Je dois en profiter jusqu’au bout et atteindre les objectifs avec Leganés », a ajouté Roque Mesa.

De retour à Séville, Roque Mesa rencontrera Youssef En-Nesyri

L’équipe andalouse a payé 20 millions euros aux Leganés dans le marché d’hiver par l’attaquant, ce qui a également été demandé par l’ancien Union sportive de Las Palmas: «Nous sommes très conscients de son départ à cause de notre façon de jouer, de sortir contre le contre-coup, mais c’est du football, ils paient pour ça et ça doit aller, c’est normal, ça marche comme ça. Nous nous sommes bien renforcés aussi mais Youssef nous convenait très bien à cause de notre façon de jouer. Maintenant, il aidera beaucoup Séville, l’autre jour il a déjà marqué un grand but même si cela ne l’a pas aidé à gagner, il nous a donné la vie“