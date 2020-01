“Je troquerais la saison des Invincibles d’Arsenal contre une médaille en Ligue des Champions”, déclare Ray Parlour à talkSPORT

Ray Parlour a déclaré à talkSPORT qu’il échangerait le célèbre record des Invincibles d’Arsenal contre une victoire en Ligue des champions en un clin d’œil.

La légende des Gunners a fait cette affirmation en réponse à l’ancienne star de Liverpool, Steve Nicol, qui a déclaré qu’il préférerait voir les Reds remporter le titre de Premier League avec un record invaincu cette saison plutôt que d’obtenir une autre Coupe d’Europe, voire un triple.

Liverpool devrait-il sacrifier la Ligue des Champions et la FA Cup pour essayer d’être les prochains Invincibles de Premier League?

Ayant été nommé champion d’Europe pour la sixième fois lors du dernier mandat, Nicol a fait valoir que ce serait un exploit plus historique pour l’équipe de Jurgen Klopp que de devenir la troisième équipe de football anglais à passer la saison entière de la ligue invaincue … et a été dûment étiquetée comme un idiot. par l’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy.

L’équipe d’Arsenal 2003/04 d’Arsène Wenger est la seule équipe à avoir réussi cet exploit à l’ère moderne, avec Preston North End les seuls autres Invincibles anglais – et c’était de retour lors de la toute première saison de la Ligue de football de 1888/89!

Mais Parlour dit que la réussite d’Arsenal sera totalement éclipsée par les Reds s’ils poursuivent leur superbe parcours de ligue, alors que vous ne pouvez pas en retirer d’être champion d’Europe.

Et c’est pourquoi il échangerait le trophée d’or unique des Gunners contre un trophée standard, si cela signifiait qu’il avait également une médaille de Ligue des Champions dans sa collection.

«Toute la journée, je le ferais, oui», a répondu l’ancien milieu de terrain à la demande de l’animateur de Sports Breakfast, Alan Brazil. “Vous n’obtenez pas de trophée pour être invaincu.

Arsene Wenger a reçu une réplique en or du trophée de Premier League pour commémorer la saison des Invincibles d’Arsenal lorsqu’il a quitté le club en 2018 après 22 ans de responsabilité.

«Eh bien, Arsene Wenger a effectivement obtenu un trophée parce que c’était la première fois que cela se faisait en Premier League, mais je préférerais avoir une médaille en Ligue des champions parce que ce serait toujours là.

“Je suis très fier d’être invaincu, et bien sûr, vous ne voulez pas que quiconque batte ou égale votre record, mais Liverpool a toutes les chances et ce serait une réalisation beaucoup plus grande, ils auront plus de points que lorsque nous l’a fait.

Un fan de Liverpool a qualifié “ une honte ” d’avoir dit qu’il refuserait le titre de Ligue des champions pour devenir les prochains Invincibles

“Quelle réussite ce serait s’ils le faisaient, mais s’ils peuvent conserver la Ligue des champions et remporter le doublé, je suis sûr que tous les fans de Liverpool le voudraient.

“Je suis sûr que tous les fans de Liverpool veulent à nouveau participer à la finale de la Ligue des champions et se sacrifieraient pour rester à nouveau invaincus.”

Écoutez un extrait de Ray Parlour sur le petit déjeuner sportif Alan Brazil ci-dessus!

