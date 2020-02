Le milieu de terrain de 22 ans du Barcelone, ex del Ajax d’Amsterdam, a apprécié la victoire de l’équipe bleue contre son ancienne équipe lors du match aller de la Ligue Europa. Selon Jong Frenkie, la victoire du Getafe, qui a critiqué de ne pas jouer pour divertir le public.

Frenkie de Jong: “Getafe ne joue pas pour divertir le public”

“Le match entre Getafe et Ajax a été douloureux. Pour moi, particulièrement frustrant », a commencé le Néerlandais dans NOS Sport. “Getafe ne joue pas pour divertir le public. Je trouve ennuyeux de regarder leurs matchs. L’Ajax peut être retracé, mais c’est difficile », a ajouté Frenkie de Jong.

Récemment, c’était la Barcelone de Jong Frenkie celui qui a souffert pour l’emporter sur Getafe au Camp Nou. Quique Setién, entraîneur de l’équipe du Barça, a également critiqué lors d’une conférence de presse le style de jeu proposé par le peuple madrilène: «Les matchs se jouent sur le terrain. Ils ont fait 29 fautes et nous allons avec une carte de plus que le rival“

Bordalás aime l’inquiétude que Getafe suscite chez ses rivaux

De son côté, avant la victoire de son équipe contre le Ajax, Bordalás a parlé d’étiquettes qui mettent des personnalités comme Frenkie de Jong ou Quique Setién al Getafe: «Quant aux étiquettes, nous y sommes habitués. À certains égards, c’est un moyen de conditionner les professionnels de l’arbitrage et j’espère que non. Et S’ils disent cela, ils sont inquiets. J’aime“