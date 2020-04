“Je vais bien, le coronavirus a été bon pour moi d’apprendre de la vie”

Le Crazy Gatti Il continue de se remettre d’une infection à coronavirus qui l’a forcé à être hospitalisé à Madrid. L’ancien gardien de River Plate et de Boca Juniors a participé à El Chiringuito de Jugones, un programme dont il est originaire, pour expliquer leurs expériences avec la maladie et leur état de santé actuel.

“Je vais bien. Je connais l’affection que les gens d’Argentine et d’Espagne ont pour moi. J’ai hâte de sortir d’ici », a déclaré Gatti, qui a rapidement parlé de la peur et des causes de la maladie sur le plan personnel. «Je n’avais pas peur. Cela a été bon pour moi de devenir plus fort et d’en apprendre plus sur la vie. J’ai appris qu’un jour tu es et demain tu es parti. Ma famille, ma femme et mes enfants ont été très importants », a déclaré la personne qui a même reçu un message de Diego Maradona après avoir appris sa maladie.

«Je pense que c’est un rêve et, comme tous les rêves, il doit se terminer et commencer un nouveau rêve. Que la vie soit comme elle devrait être, libre. Vous devez vous battre pour la vieIl n’y a rien d’autre “, a poursuivi Gatti, qui n’a pas de date de sortie de l’hôpital. Je ne sais pas encore, mais quand je sors, je sors parfaitement. Je n’ai jamais rien remarqué. C’est vrai que j’ai eu une toux, mais j’ai toujours eu une toux dans ma vie, c’est une de mes habitudes ».

Montrant sa bonne humeur, Gatti a fait part de son désir de revenir à une émission qui “manque d’audience” s’il n’est pas là. Oui, bien sûr, je veux revenir au programme quand il y a du football, car c’est très moche. Aussi Je veux aller en Argentine pour flairer ma ville, voir mes amis, mes enfants … ».