«Je veux écrire l’histoire à ma façon» avant le match historique pour le titre mondial IMPACT

Cependant, la différence entre Hard to Kill et tout autre paiement à la carte est le fait que dans l’événement principal, une femme se disputera le titre mondial de l’entreprise, détenu par un homme.

Tessa Blanchard est à l’aube de l’histoire de la lutte

Cette femme est Tessa Blanchard et à tout juste 24 ans, elle a déjà commencé à réécrire l’histoire dans une industrie largement dominée par les hommes.

talkPORT a eu la chance de rattraper Blanchard avant son combat historique et d’en savoir plus sur la jeune pionnière dont tout le monde parle.

Salut Tessa! Commençons par parler de ce dont tout le monde parle en ce moment – vous affronterez Sami Callihan pour le titre mondial d’IMPACT dimanche. Vous n’avez que 24 ans, vous n’avez signé avec IMPACT qu’en 2018, et pourtant, vous changez le jeu en ce moment et attirez beaucoup l’attention. Comment ce tourbillon a été pour toi?

C’est plutôt bien parce que je travaille avec IMPACT depuis un peu plus d’un an et demi maintenant. Et je devais définitivement remonter. Mais j’ai signé avec IMPACT essentiellement sur un sentiment d’intestin et chaque ressource qu’ils m’ont fournie, ils sont complètement inestimables. De Gail Kim à Jimmy Jacobs en passant par Tommy Dreamer agissant en tant que mentors, ce sont des gens qui ont vécu ce que je vis maintenant et qui ont des expériences de vie et qui ont suivi le chemin que je suis en train de suivre. Donc, en plus de mon père, de mon beau-père, ce sont d’excellents conseillers et des gens si jamais j’ai besoin de conseils ou de mentorat, ils sont toujours là. C’est donc inestimable pour moi. Et Impact l’a fourni. Et puis j’ai aussi eu la plate-forme pour lutter contre certaines des personnes que je perçois comme les meilleures au monde, et tout cela nous a en quelque sorte conduits au dimanche soir.

Il est intéressant de noter certains des noms qui vous ont aidé dans les coulisses d’IMPACT. Je pense que l’angle avec Sami Callihan a été extrêmement bien fait et il a été fait pour être bien plus qu’un simple homme contre une femme et la lutte entre les sexes. Qui ont été les personnes clés derrière cet angle?

Vous savez, quelque chose de vraiment intéressant à propos d’IMPACT, c’est qu’ils nous permettent d’avoir beaucoup de contrôle créatif sur la façon dont nous sommes perçus à la télévision et sur nos scénarios désignés ou autres. Sammy, tout notre bœuf mis à part et tout ce que nous avons mis de côté, est l’une des personnes les plus créatives que j’ai jamais rencontrées. Et j’aime penser que je suis aussi assez créatif. Mais chaque fois que votre style se heurte à quelqu’un de nouveau, vous pouvez en quelque sorte créer quelque chose de vraiment soigné.

Je dis toujours que c’est vraiment cool quand je dois lutter contre des gens que je trouve formidables, car cela me fait passer à un nouveau niveau. Et il y a un sentiment de pression qui en découle que j’utilise comme carburant pour me faire passer au niveau supérieur. Et Sammy, il est tellement talentueux, il est tellement créatif et il est aussi génial que je le dis. Et c’est notre champion du monde. Maintenant, une chose que je dis à propos de lui alors que cela peut être vrai, c’est que vous êtes si grand dans cette entreprise qu’il peut être notre champion du monde sans recourir à la tricherie et à ces tactiques désagréables et à ce que tous ses autres garçons viennent et sautent sur le ring toutes les deux semaines.

Tessa Blanchard avec la batte de baseball brevetée de Sami Callihan

Mais c’est ce qui est différent chez Sammy, c’est qu’il n’a pas besoin d’agir comme il le souhaite. Il choisit cette façon et c’est ce qui est tellement dégoûtant pour lui. C’est pourquoi je crois fermement qu’il est l’une des pires personnes à avoir le visage de l’Impact Wrestling.

Est-il important pour vous que cela soit représenté comme une querelle sur le titre plutôt que d’être un homme et vous une femme?

Je pense que oui parce que j’aime lutter contre les gars depuis que j’ai commencé la lutte professionnelle. C’est comme ça que ça a commencé. J’étais dans le ring avec Cedric Alexander Caleb Konley, George South, pendant des heures et des heures et des heures. Dans l’un de mes premiers matchs dont je me souviens, je suis allé un peu plus d’une heure avec Georgia South dans un arsenal ouvert en Caroline du Nord. C’est juste là que j’étais à l’aise. C’est quelque chose de super organique pour moi. Et je comprends pourquoi les gens ont leur point de vue sur la lutte entre les sexes. Pour moi, je suis très ouvert d’esprit et je ne le vois pas comme un homme contre une femme, je le vois comme de la lutte professionnelle. Mais tout comme il y a une forte lutte de style, et il y a la lutte lucha libre et il y a différents styles de lutte, il y a la lutte entre les genres, et vous savez que chaque style peut ne pas être pour tout le monde. Et il n’y a absolument rien de mal à cela. Mais chaque fois que je vois quelqu’un qui était peut-être un peu proche de l’idée avant, mais qui regarde un match ou donne l’occasion à l’un de nos matchs, et est ouvert au fait que “ hé, nous pouvons vraiment raconter une histoire ” et nous avons vraiment peut le faire. Il existe un moyen de faire une lutte entre les sexes. Et si nous sommes capables d’ouvrir leur façon de penser, d’ouvrir leur esprit ou un peu ou de changer leur opinion, alors c’est l’objectif atteint.

Quand j’ai entendu parler de vous pour la première fois, je vous ai vu dans le Mae Young Classic à la WWE. Cela semble il y a une vie compte tenu de ce que vous avez accompli maintenant, mais je pense que beaucoup à l’époque s’attendaient à ce que vous signiez avec la WWE et j’ai été personnellement choqué que cela ne se soit pas produit. Avez-vous toujours su que vous souhaitiez sortir et lutter partout à la place? Avec All In, AAA, WOW et quelques autres, vous avez construit un vrai CV.

Je pense que mon objectif depuis que j’ai commencé la lutte était que je veux faire l’histoire d’une manière qui m’est unique et unique pour le monde de la lutte. Nous sommes à une époque où les femmes se voient offrir une telle plateforme, et il y a la première ceci, la première cela et les premières femmes à le faire – et c’est génial. C’est tellement génial pour la lutte féminine et l’évolution de la lutte féminine. Et je ne pourrais pas être plus ravi à ce sujet. Mais je veux écrire l’histoire à ma façon. Quelque chose de différent.

Tessa Blanchard a perdu contre l’éventuel vainqueur Kairi Sane lors du Mae Young Classic

Et j’ai l’impression qu’IMPACT m’a donné la plate-forme pour faire exactement cela. Mais j’ai toujours dit que depuis le début, je veux écrire l’histoire à ma façon. Et je ne savais pas vraiment à quoi ça ressemblait à l’époque, mais jour après jour, match par match, boucle par boucle, je le découvre. Tout cela m’a conduit à son aboutissement ce dimanche. C’est juste l’une des façons dont nous pouvons écrire l’histoire à ma façon.

Un autre moment marquant pour moi dans votre voyage jusqu’à présent a été votre programme avec Gail Kim où vous l’avez retirée. Comment c’était de travailler avec elle et d’obtenir cet honneur?

Diriger le programme avec Gail Kim a été un grand honneur pour moi. C’est une sorte de chose que nous venions de dire en passant dans le dos à quelques reprises, comme des mois avant et je n’ai jamais pensé que ce serait vraiment une chose. Je me souviens juste en passant comme “Oh Gail, j’ai hâte de monter sur le ring un jour!” Et comme, petite chose idiote dont nous avons parlé jusqu’à ce qu’il devienne réellement une réalité.

Et avant que nous le sachions, vous savez, mon programme contre Taya [Valkyrie] était en train de se terminer et mon programme avec Gail Kim commençait et j’ai toujours dit qu’avant qu’il y ait une évolution de la lutte féminine, il y avait Gail Kim, et c’est juste la vérité. À l’époque où les femmes ne regardaient pas vraiment la façon dont nous sommes maintenant, Gail se bat pour cela.

Gail est intrépide sur le ring et peu importe le temps qui passe, elle a prouvé qu’elle peut toujours aller là-bas et qu’elle peut toujours y aller. Et puis avoir ce match avec elle, je serai toujours une étudiante du jeu et j’ai tellement appris d’elle grâce à ces 10-15 minutes, puis dans la plupart de mes matchs, probablement. Si je pouvais la combattre tous les soirs de la semaine, je serais un chat chanceux.

J’ai rencontré Charlotte Flair à quelques reprises et une chose que je trouve intéressante est que vous portiez tous les deux ce que les fans de catch appellent des noms hérités, ce qui peut être une bénédiction et une malédiction. Comment l’avez-vous trouvé perpétuant l’héritage de votre père?

Vous savez, ça a toujours été un objectif énorme pour moi, c’est que je veux continuer à porter mon nom de famille. Je veux le faire fier. Mais je veux aussi créer mon propre chemin en même temps. Je suis très chanceux d’avoir le nom de famille que j’ai. Je ne m’en excuserai jamais car vous ne contrôlez pas dans quelle famille vous êtes né ou quel nom vous avez. J’ai dû l’apprendre en cours de route, car il y a des gens qui ont dit que je n’avais cette opportunité qu’à cause de mon nom de famille ou cette opportunité à cause de mon père ou – il y en a partout où je vais.

Mais, j’ai toujours dit à la fin de la journée, mon nom de famille, ça pourrait me mettre le pied dans la porte? Cela pourrait me mettre devant les bonnes personnes, cela pourrait me donner une opportunité. Mais une fois que je monte sur le ring, cela ne fait rien pour moi. Ça ne me prend pas les bosses. Il ne fait pas de kilomètres pour moi, il ne paie certainement pas mes factures. Et alors?

Tessa Blanchard est un lutteur de deuxième génération

Je dois travailler très dur. Parfois, je pense, encore plus difficile. Juste parce qu’il y a déjà cette attente. Et je dois être à la hauteur, puis le dépasser. Donc, il y a un sentiment de pression qui va avec, mais j’ai un petit mot à dire où je sens que ce diamant a été créé sous pression. Et je travaille plutôt bien sous pression.

Eh bien, en parlant de ton père, Tulley est maintenant avec AEW et naturellement, les fans aiment supposer des choses comme si tu finissais par le rejoindre. Ce genre de discours vous dérange-t-il?

Pas tellement. Je pense qu’il AEW est très chanceux d’avoir mon père là-bas parce que tout parti pris de côté, il est l’une des personnes les plus intelligentes et l’un des plus grands esprits de la lutte. Il gère Shawn Spears. Maintenant, Shawn. J’ai même remarqué dans certains de ses matchs, il est un lutteur différent maintenant que mon père est à ses côtés, et c’est une chose vraiment, vraiment cool à voir.

Vous êtes devenu l’une des propriétés les plus en vogue de l’industrie aujourd’hui et en ce moment, vous appartenez à IMPACT. Nous savons que vous êtes une personne ambitieuse, alors où envisagez-vous votre carrière?

Hum, j’ai beaucoup posé cette question. Et je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr de ce que cette année me réserve, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui pourrait être le prochain pour moi sur mon chemin, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui va se passer. Je suis super concentré sur le pay-per-view de ce dimanche, et très concentré et j’ai hâte de lutter contre plus de gens que je considère comme les meilleurs au monde – c’est là que je me concentre alors.

L’Impact m’a fourni certains de mes matchs préférés et j’ai pu partager le ring avec des gens comme Brian Cage, comme Gail Kim, comme Sami Callihan, comme Tommy Dreamer, Rhino, RVD – des gens que je pense avoir créés une telle marque sur cette entreprise. Partager la bague avec eux, c’est juste élever ma façon de penser. C’est donc quelque chose de spécial et j’essaie juste de profiter du voyage au lieu de penser trop loin.

Avant de vous laisser partir, nous savons tous que vous faites les gros titres, mais qui d’autre dans IMPACT inciteriez-vous les gens à vérifier?

Oh oui. Je pense que les femmes impactées le tuent chaque semaine, quels que soient les défis qui leur sont lancés. Par exemple, il y a quelques mois, ils ont eu ce match de Monster’s Ball, et je pensais que c’était juste phénoménal. Les femmes le tuent. Rich Swann est l’une des personnes les plus talentueuses. Jake Christ, je pense, est l’un des talents les plus sous-estimés. Nous avons donc vraiment un vestiaire très spécial. Parce que cela ne ressemble à aucun vestiaire dans lequel je sois jamais allé.

Et je le dis très sérieusement, il n’y a tout simplement aucun problème. Tout le monde et ça sonne cliché, mais c’est un peu comme une famille. Si jamais vous entendiez des problèmes avec Impact Wrestling, il ne s’agirait jamais des vestiaires ou de quiconque n’aimerait personne ou rien de semblable. Tout le monde s’entend et tout le monde veut vraiment que tout le monde fasse mieux. Et nous nous aidons tous. C’est vraiment une bonne dynamique que nous avons mise en place.

L’IMPACT Hard to Kill pay-per-view avec Tessa Blanchard en compétition principale contre Sami Callihan pour le titre mondial se termine ce dimanche (12/1).

