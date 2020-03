“Je veux rentrer mais sans personne toxique près du vestiaire”

Xavi Hernández Il sait que tôt ou tard, il entraînera Barcelone. Il ne voulait pas être le remplaçant d’Ernesto Valverde il y a quelques mois car il est très clair qu’il veut démarrer un projet à partir de zéro. Dans une interview à La Vanguardia, il a prévenu les dirigeants de Barcelone: ​​«Je veux revenir, mais avec un projet qui part de zéro et sans personne toxique près du vestiaire».

“Je suis clair que je veux retourner au Barça, je suis très excité”, a déclaré Xavi Hernández. «Il y a les mêmes années, il pouvait me donner du respect, mais maintenant que je me suis vu m’entraîner, je pense que je peux apporter des choses aux joueurs. Mais J’ai dit clairement que j’étais dans un projet qui avait commencé à zéro, et dont la prise de décision était la mienne », explique l’ancien joueur de Barcelone.

Malgré le fait que les négociations pour devenir le remplaçant de Valverde après la crise de la Super Coupe aient été divulguées par la direction de Barcelone dès la première minute, Xavi Hernández lui assure que cela ne le dérangeait pas. «Je n’ai aucun problème: je ne me cache pas, je ne me retire pas. Je voudrais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté et qui sont des gens très valables. Il ne peut y avoir personne toxique près des vestiaires ».

Un Barça à votre mesure

En outre, Xavi Hernández n’a eu aucun problème à indiquer les noms et les noms des personnes qu’il aimerait avoir à ses côtés dans son projet de Barcelone, comme Carles Puyol et Jordi Cruyff. «Je suis très équipe; Je ne veux pas décider seul. Ici, nous prenons les décisions avec le personnel … c’est une structure de consensus horizontale. Bien que le dernier mot me corresponde«.

Xavi Hernández affirme également être très clair qu’il veut travailler confortablement quand il prend les rênes de l’équipe. “Je voudrais être très en phase avec tout le monde. Dans les vestiaires il ne peut y avoir aucun négatif, toxique, et le problème médical est important… Tout doit rentrer. J’aimerais entrer avec des gens de mon entourage pour former une bonne équipe ».

Il a pensé à la façon dont son Barcelone serait tellement que Xavi Hernández l’a même dessiné sur sa tête. Sachant que son opportunité se présentera bientôt, il fait l’éloge de nombreux joueurs de l’équipe actuelle et se souvient de Neymar. «Une grande partie du personnel me semble extraordinaire. Commençant par le portier, qui me semble le meilleur du monde; Jordi Alba, pour moi, est le meilleur arrière gauche au monde; Piqué, le meilleur défenseur central du monde; Busquets, le meilleur milieu défensif du monde; et Messi, le meilleur joueur du monde. Et, si vous ajoutez Luis Suárez, De Jong et Arthur, ils me semblent footballeurs pour gagner encore dix ans au Barça. La base est très bonne. Je signerais des extrêmes, type Neymar. Je ne sais pas s’il conviendrait à la question sociale, mais sur le plan footballistique, je ne doute pas que ce serait une signature spectaculaire; Le Barça a déjà un match à l’intérieur … mais il manque des extrêmes comme le Bayern. Il n’a pas besoin de beaucoup de nouveaux: Jadon Sancho, Serge Gnabry… ».