“Je veux toujours, ils n’ont pas changé les pénalités ni l’allongement en Ligue des champions”

L’entraîneur de Athlète de Madrid n’a pas caché que l’ensemble rojiblanco traverse un moment délicat, bien qu’il y ait toujours eu des moments compliqués dans les autres saisons. Simeone Il en a profité pour souligner qu’il veut continuer à travailler et que son humeur n’a pas décliné même lorsqu’il a perdu les deux finales de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

“Il y avait toujours des moments compliqués dans toutes les saisons, parfois pour ne pas entrer en Ligue des champions, parfois pour perdre deux finales de Ligue des champions, une aux tirs au but et une autre à la prolongation. Après tant de temps dans le club, cela peut arriver, mais cela ne devrait pas arriver. Nous avons eu des occasions bien que nous ne puissions pas les spécifier. Et l’adversaire était écrasant », a déclaré Simeone lors de la conférence de presse qu’il a offerte après la chute de l’Atlético de Madrid en Coupe contre le Cultural Leonesa.

Simeone veut toujours continuer à diriger l’Atlético de Madrid

Interrogé par son humeur, l’Argentin a indiqué qu’il est «Désireux de travailler comme tous les jours depuis mon arrivée” “Je n’ai pas changé les pénalités en Ligue des champions, ni l’allongement en Ligue des champions, ni être en huitième. J’ai un modèle important et les résultats seront bientôt disponibles », a-t-il ajouté.

Simeone a également été interrogé sur un éventuel changement de cycle à l’Atlético de Madrid: «Vous êtes dans un endroit nécessaire pour dire ce que vous percevez et nous n’avons pas d’autre choix que de travailler, moi et mes joueurs. On ne pouvait pas être concret pour le but, c’est le football et quand on ne peut pas faire de but, tout est plus difficile. »