Jeff Gordon sur les défis de la diffusion d’événements iRacing

La saison NASCAR étant actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, l’organe directeur fait ce qu’il peut pour divertir les fans de course. Et il a un net avantage sur les autres sports.

Sept courses de Cup Series ont été reportées au 3 mai – du moins pour l’instant – alors NASCAR s’associe à la plate-forme virtuelle iRacing pour former l’exposition eNASCAR iRacing Pro Invitational Series. Dimanche dernier, Denny Hamlin a remporté la première course de la série après l’avoir affronté avec Dale Earnhardt Jr. à la fin du circuit Homestead-Miami Speedway virtuel, où NASCAR aurait couru dans la vraie vie ce jour-là.

L’événement iRacing a même été diffusé sur FS1 avec la légende de NASCAR Jeff Gordon et le diffuseur Mike Joy l’appelant comme une course normale. Ce qui n’était pas totalement normal, c’est que Clint Bowyer a fait des commentaires derrière la roue virtuelle en cours de course.

Plus de 900 000 téléspectateurs ont regardé au moins une partie de la course, ce qui n’est pas mal étant donné qu’il s’agit d’un jeu vidéo très avancé.

“Cette chose s’est mise en place si vite, et les choses nous sont lancées et changent”, a déclaré Gordon vendredi sur SiriusXM NASCAR Radio. «Et ce n’est pas notre façon de faire normale, et nous nous sommes amusés avec. Mike Joy a fait un excellent travail en menant cela, et, bien sûr, nous avons eu Clint Bowyer – vous ne pouvez jamais vous tromper avec Clint Bowyer – et Regan Smith et Michael Waltrip. »

Gordon a partagé quelques détails sur le fonctionnement exact de cette diffusion eNASCAR unique, en particulier pendant une pandémie mondiale lorsque les gens ne quittent pas leur domicile, sauf si cela est nécessaire.

Il a également parlé de ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour le deuxième événement de la série eNASCAR iRacing Pro Invitational, qui aura lieu dimanche sur le Texas Motor Speedway virtuel, où NASCAR aurait fait de la course réelle ce week-end. Il est 13 heures. ET et sera diffusé sur FOX et FS1.

Pour se préparer à la diffusion de la course virtuelle, Gordon a déclaré qu’il avait fait quelques tours au Texas, tout comme il l’a fait pour Homestead, et a déclaré que les détails de la simulation iRacing étaient “incroyablement proches” de ce que l’on ressent réellement en conduisant sur ces pistes.

Il a poursuivi sur SiriusXM NASCAR Radio:

«La production provient en fait d’iRacing. Ils ont leurs propres studios à Boston, puis ça se retrouve dans les studios FOX de Charlotte. Et donc nous utilisons leurs producteurs, nos producteurs, nous essayions de puiser dans les webcams et de pouvoir parler en audio avec les pilotes.

«Nous avons eu des problèmes audio avec la façon dont cela nous était distribué. Je pense que nous avons réglé cette question cette semaine. Vous devriez donc voir plus de ces gars en action, c’est-à-dire en action de la maison, montrant leur visage, à quel point ils sont concentrés. Nous pourrions même essayer de les interrompre et de nous amuser avec ça.

“Mais je pense que c’est, à bien des égards, similaire, sauf que vous ne cherchez pas la piste. Vous pouvez couvrir une course et vous pouvez regarder un moniteur … mais souvent, vous avez le luxe de regarder sur toute la piste de course et de ramasser d’autres choses, où cela regarde complètement ce moniteur. Et vous devez simplement parler des images que vous voyez, et parfois nous savons ce qui va suivre, mais nous ne savons pas toujours ce qui va suivre.

“Et je pense que nous avons appris des choses à partir de photos en voiture de la façon dont nous pouvons reconnaître qui est en voiture lorsque nous y allons. Mais je pense que dans l’ensemble, c’était très fluide. Ça s’est très bien passé, nous nous sommes beaucoup amusés, nous avons fait une belle course et appris des choses. »

.