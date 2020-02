Jeff Jarrett ouvre la question de savoir si Owen Hart et le British Bulldog devraient être au Temple de la renommée de la WWE

Jeff Jarrett a pris sa place au Temple de la renommée de la WWE en 2018 et la classe de cette année semble également spéciale.

Dave Batista et le NWO original – Hulk Hogan, Scott Hall, X-Pac et Kevin Nash – prendront la place qui leur revient au Hall of Fame en avril durant le week-end de WrestleMania 36.

Jeff Jarrett prend la place qui lui revient au Temple de la renommée de la WWE

Jarrett est retourné dans l’entreprise après près de deux décennies d’absence et, dans le temps, il a construit l’un de leurs principaux concurrents en TNA, maintenant connu sous le nom d’IMPACT.

Il semblait improbable qu’il soit accueilli à un moment donné, mais maintenant il se retrouve dans une position de premier plan dans les coulisses des événements en direct de la WWE dans le monde entier.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de noms qui ne devraient pas être dans le Hall of Fame et le chef d’entre eux est le regretté Owen Hart.

Owen est décédé tragiquement en 1999 à la télévision à la carte Over the Edge à l’âge de 34 ans. Sa mort est le résultat d’un dysfonctionnement de son harnais et de l’équipement qui le descendait des chevrons de l’arène pour effectuer une cascade à son entrée.

Cependant, il n’y a pas beaucoup de superstars plus aimées dans l’industrie que Owen.

Sa veuve, Martha Hart, ne veut pas de lui au Hall of Fame car elle accuse la WWE de sa mort et “ refuse de travailler avec la WWE pour exploiter l’image d’Owen à des fins commerciales ”, selon une réfutation de Bret Hart en 2018.

Owen Hart et Jeff Jarrett marquant ensemble en 1999

Jarrett était le partenaire par équipe de Hart jusqu’à la fin de sa carrière et, malheureusement, sa vie. talkSPORT a eu la chance de s’asseoir avec Jarrett cette semaine et nous avons eu son avis sur le dilemme qui a provoqué des plaidoyers publics de la part de Mark Henry et du propre frère d’Owen, Bret Hart.

«Owen [Hart], il est dans mon Hall of Fame », a commencé Jarrett. «Je comprends les deux côtés de cela [why he is not in the WWE Hall of Fame]. À ce jour, c’est très émouvant. Je ne peux pas me mettre dans Martha’s [Owen Hart’s wife] chaussures, ou toute autre personne qui a vécu cela. Nous ne pouvons que savoir ce que nous avons vécu à l’époque.

«Mais son talent dans le ring était spécial. Sa position dans cette industrie était particulière. Mais, pour moi, quand je pense à Owen, mes pensées transcendent complètement cette industrie. Moi et Owen avons tous deux été élevés dans cette entreprise, notre père a été promu et a lutté, nous avions donc un lien profond là-bas. Mais, l’homme qu’il était, l’être humain, l’intégrité, qui transpire tout Hall of Fame. »

offres

Jeff Jarrett parle enfin de «tenir Vince McMahon pour de l’argent» en 1999

Zut

Chris Jericho raconte la grande histoire de Vince McMahon lorsqu’il a découvert que Y2J avait signé avec AEW

NXT va gagner

Le propriétaire de la WWE, Vince McMahon, parle du succès d’AEW pour la première fois

comédie

R-Truth révèle que Brock Lesnar s’est présenté à la WWE pour travailler avec lui

spécial

Les voyages de lutte dépassent toutes les attentes avec le voyage inaugural du Royaume de lutte NJPW

quoi!

Les rumeurs s’intensifient selon lesquelles Sting fera un choc au retour de la WWE et affrontera Undertaker à ‘Mania

fait

Buddy Murphy dit que Roman Reigns est l’un des meilleurs lutteurs du monde

CHÈVRE

John Cena qualifie Brock Lesnar de “ meilleur interprète sur le ring que j’ai jamais vu ”

élevé au Royaume-Uni

Pete Dunne explique comment la formation de l’équipe de tag avec Matt Riddle, Vince McMahon

ma brutalité

Rhea Ripley révèle quand Triple H a pleuré «des larmes de bonheur»

Marquer avec Owen était-il le plus amusant de sa carrière? Étant donné la personnalité légendaire de Hart, vous pouvez déjà imaginer la réponse.

«Franchement, la partie in-ring du travail, ça a été très facile pour nous deux. Surtout à ce stade de notre carrière. Nous étions encore assez jeunes pour pouvoir rebondir et voler autour du ring, nous n’y avons pas trop réfléchi! Mais l’aspect divertissant… Je sais que parfois je faisais sourire Owen avec mes trucs Double J et ensuite il me faisait sourire avec ses particularités et nuances et sa face de jeu – c’était très amusant.

“Il est dans le Hall of Fame de tout le monde dans leur cœur.”

Nous ne pourrions pas le dire mieux nous-mêmes, Jeff.

Les fans de catch britanniques restent très fiers du British Bulldog

Un autre homme sur la liste de ceux qui doivent être intronisés, et il s’est marié avec la famille Hart, est le Bulldog britannique, Davey Boy Smith.

Jarrett pense qu’il devrait absolument être au Temple de la renommée et il était bien en avance sur son temps.

«Davey! Oui [he should be in the Hall of Fame]. J’ai travaillé avec Davey dans les années 90 pour la WWE puis la WCW et en tant que partenaire de tag comme Dynamite Kid, pendant cette période, cette génération, Davey était une telle vedette. C’était à la fin des années 80 et il y avait beaucoup de gros gars, mais pas aussi athlétiques. Davey était super athlétique à la fin des années 80. Je me souviens d’avoir simplement fait irruption – j’ai fait irruption en 86 – mais juste de regarder Davey boy et de penser «wow ce mec est énorme et il est super athlétique» et j’aimais son accent à l’époque! Mais non, Davey nous a quittés bien trop tôt. »

Le Bulldog britannique est décédé en 2002, un peu moins de trois ans après Owen, d’une crise cardiaque pendant ses vacances.

Les fans se souviendront toujours des deux hommes, mais espérons qu’ils pourront être célébrés à l’échelle qu’ils méritent sur la plus grande scène un jour.

Jarrett était à Londres pour promouvoir les dernières offres de la WWE avec BT Sport, Channel 5 et Paramount qui ont rendu la WWE au Royaume-Uni plus facile que jamais.

.