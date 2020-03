Jeff Okudah ressemble à une perspective de coin presque parfaite

1. Les meilleurs arrières défensifs du repêchage se sont occupés des affaires dimanche. À la tête de la moissonneuse-batteuse, Jeff Okudah de l’Ohio State et CJ Henderson de la Floride étaient considérés comme les deux meilleurs demi de coin de la catégorie cette année. Cela ne devrait pas changer après que les deux ont eu de bonnes performances à Indianapolis. Okudah a fait une mauvaise chute lors des exercices sur le terrain, mais cela ne l’a pas empêché de revenir et d’afficher un saut vertical de 41 pouces plus tard dans la journée. Le 205 livres a également arraché un tableau de bord de 4,48 secondes de 40 verges. Joe Burrow, Tua Tagovailoa et Chase Young seront probablement les trois premiers joueurs hors du tableau fin avril, mais Okudah n’est pas loin derrière. Bien qu’il n’y ait pas de perspective parfaite, Okudah est assez proche. Une équipe comme les Giants sera très heureuse si Burrow et Tagovailoa vont 1-2 et Okudah tombe sur leurs genoux.

Plusieurs perspectives moins annoncées ont également aidé leur cause. Jeremy Chinn, du sud de l’Illinois, a couru un chrono de 4,45 secondes, a réalisé un saut large de 11 pieds et 6 pouces et a atteint 41 pouces dans la verticale, le tout à 221 livres. Chinn a été identifié comme un pilote de fin de ronde avant le week-end, mais vous pouvez parier qu’une équipe va tenter sa chance tôt avec ces types de numéros de test. Kyle Dugger de la Division II Lenoir-Rhyne a également eu une journée inoubliable. Le Dugger de 217 livres a couru un 40 de 4,49 secondes et a affiché une verticale de 42 pouces. C’est comme avoir Vince Carter en sécurité. Il n’est pas facile de devenir un candidat de haut niveau dans une école de la Division II, mais Dugger a fait exactement cela.

2. Le projet de 2020 semble présenter la classe la plus profonde temps. C’est comme si nous disions cela à propos d’un projet de texte toutes les quelques années, mais il est difficile de contester l’évaluation cette fois-ci. Plus de 20 arrières défensifs ont couru sous les 4,5 40. Une classe de récepteurs chargée a encore mieux performé que prévu en termes de mesurables et d’entraînements sur le terrain, Jerry Jeudy et Henry Ruggs III de l’Alabama volant la vedette. Le défenseur polyvalent de Clemson, Isaiah Simmons, a couru un ridicule 4,39 40 à 238 (!) Livres. Et l’attaquant de Louisville Mekhi Becton a réussi un temps de 5,1 40 à 364 livres plus tôt ce week-end, le meilleur temps pour un joueur pesant plus de 350 livres depuis 2003.

Becton s’attendait à mettre plus que les 23 représentants qu’il a réussi au développé couché, mais une source m’a dit qu’il avait été contraint de terminer l’exercice sans s’échauffer après que quelques autres joueurs aient refusé de participer. Forcer ces prospects à faire un saut vertical à 22h. après avoir été fourré et poussé toute la journée semble ridicule, mais le récent changement d’horaire de la moissonneuse-batteuse ne semble pas avoir eu d’effet négatif sur les chiffres réels. Il s’agit d’une classe athlétique chargée qui devrait produire de vrais vols dans les rondes du milieu.

3. Les Bengals auraient l’intention d’utiliser l’étiquette de franchise sur A.J. Vert. Dan Graziano et Jeremy Fowler d’ESPN ont rapporté que Cincinnati marquera le récepteur de 31 ans, qui vient de terminer la dernière saison d’un contrat de 60 millions de dollars sur quatre ans. Les Bengals semblent déterminés à conserver le vétéran qui a raté toute la campagne 2019 avec une blessure au pied subie au début du camp d’entraînement, et c’est un curieux plan pour une équipe en reconstruction. Green aurait probablement obtenu un choix élevé sur le marché du commerce au milieu de la saison dernière, et brûler plus de 18 millions de dollars pour le marquer en 2020 n’a pas beaucoup de sens pour une franchise qui est encore loin des conflits. Il existe un argument selon lequel le maintien de Green pourrait aider au développement du présomptif no. Je choisis Burrow, mais donner un récepteur d’une trentaine de dollars pour fixer le marché uniquement pour le regarder partir l’année suivante n’est probablement pas la décision financière la plus prudente.

Il est possible que les Bengals étiquettent maintenant Green pour qu’ils puissent l’échanger plus tard ce printemps, comme ce qui s’est passé avec Jadeveon Clowney, Frank Clark et Dee Ford en 2019. Ce genre de décision audacieuse se sentirait hors de caractère pour une organisation généralement prudente comme Cincinnati, cependant.

4. Les rumeurs concernant les plans des quarts des Bears commencent à chauffer. La semaine dernière, l’Athletic Paul Dehner Jr. a rapporté que Chicago avait «été en contact» avec Cincinnati à propos de l’échange pour Andy Dalton, et Fowler d’ESPN a indiqué qu’il y avait un «fort sentiment» que les Bears cherchent à ajouter un quart-arrière vétéran pour pousser Mitchell Trubisky à saison. Le directeur général Ryan Pace et l’entraîneur-chef Matt Nagy ont déclaré publiquement que Trubisky serait le quart-arrière partant de Chicago pour ouvrir la saison 2020, mais la direction que prendront les Bears dans les prochains mois enverra un message significatif sur leur attachement à ce plan.

L’argent parle dans la NFL. Si Chicago ajoute une option vétéran bon marché comme Marcus Mariota ou Case Keenum en agence libre, cela signifiera que Pace veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire pencher la balance en faveur de Trubisky tout en ajoutant un élément de concurrence pour apaiser une base de fans agitée. Le commerce pour Dalton serait différent. Dans ce cas, Chicago tenterait probablement de convaincre Cincinnati de payer une partie du plafond de 17,7 millions de dollars de Dalton atteint la saison prochaine de la même manière que le Tennessee l’a fait avec Ryan Tannehill. Même si cela se produisait, cependant, les antécédents de Dalton et la volonté des Bears d’abandonner le projet de capital suggéreraient que Chicago veut vraiment pousser Trubisky cette saison. Si les Bears ne choisissent pas l’option de cinquième année de Trubisky ce printemps et ajoutent un QB comme Dalton sur un contrat d’un an, cela fournirait une feuille de route pour que la franchise poursuive son QB du futur en 2021 lorsqu’elle aura le projet ressources pour faire un geste agressif.

Chicago n’a ni l’argent ni les choix pour faire une acquisition éclaboussante cet intersaison. Pourtant, Pace doit faire quelque chose pour maximiser le talent défensif considérable qui figure sur la liste des Bears.

5. L’ajustement de position sera un sujet de conversation populaire en mars. Les gens d’Indy étaient divisés sur l’endroit où Clemson’s Simmons évoluera dans la NFL. Il est absolument assez grand à 238 livres pour être secondeur, mais certaines sources avec lesquelles j’ai parlé croient qu’il peut maximiser son impact en tant que sécurité qui remplit une variété de rôles. Pensez à Derwin James pendant son année recrue. Attendez-vous à entendre beaucoup de bavardages sur l’avenir de Simmons avant le premier tour; des équipes intelligentes pourraient l’utiliser comme sécurité dans certains plans de jeu et l’homme final sur la ligne de mêlée dans d’autres.

Chase Claypool est un autre cas fascinant. Le produit de Notre-Dame pèse 238 livres, et certains s’attendaient à ce qu’il passe à la fin de la NFL. Après avoir exécuté un 40 secondes de 4,42, mais – sérieusement, y avait-il quelque chose dans l’eau cette année? – les équipes seront probablement plus disposées à le déployer en tant que récepteur au niveau professionnel. Un seul autre récepteur depuis 2003 a au moins 6 pieds 4 pouces, pesait au moins 235 livres et a cadencé un sous-4.45 40 à la moissonneuse-batteuse: Calvin Johnson.

