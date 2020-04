Jeff Schaffer parle de FaceTiming avec Larry David et ‘Brews Brothers’

Jeff Schaffer est occupé. Même dans les meilleures circonstances, cela aurait été le cas pour l’écrivain, réalisateur et producteur derrière certaines des émissions de télévision les plus appréciées d’Hollywood, Seinfeld et Curb Your Enthusiasm. Mais comme le monde entier peut en témoigner, ce ne sont pas les meilleures circonstances, et il existe des défis inhérents et imprévus dans cette réalité pour de nombreuses industries, y compris la télévision.

Tout comme Larry David et Schaffer ont terminé une autre saison de Curb, Schaffer a également lancé la nouvelle comédie FX Dave, avec Lil Dicky. Et ce vendredi marque le début de Brews Brothers sur Netflix – un spectacle créé et dirigé par le frère de Schaffer, Greg, sur lequel Jeff sert de producteur. Cette semaine, Schaffer a interrompu son programme effréné assez longtemps pour parler à The Ringer d’un large éventail de sujets, y compris travailler avec son frère sur Brews Brothers, créer The League avec sa femme, terminer Dave via des appels Zoom sans fin, et ce que c’est que de FaceTime avec Larry David.

Commençons par la question désormais obligatoire: comment vous en sortez-vous et le vôtre?

Ma famille tient très bien, merci. C’est la semaine de relâche en ce moment, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cours Zoom pour les enfants. Et j’essaie de terminer Dave à distance entre des charges de linge et de vaisselle.

Curb vient de terminer sa saison. Vous terminez Dave. Et vous avez un nouveau spectacle appelé Brews Brothers qui sort sur Netflix ce vendredi. C’est une période très occupée pour vous à un moment où tout est allé de travers pour le monde.

Tout sauf les derniers épisodes de Dave était dans la boîte. Brews Brothers devait toujours être une version d’avril. Nous allions faire beaucoup de promotions à St. Patrick en pensant que tout le monde irait dans les brasseries et les bars locaux. Sauf que maintenant ça ne va pas arriver, évidemment. Mais le spectacle est terminé. Tout est sorti et les gens peuvent regarder et rire et, espérons-le, s’échapper pendant un petit moment.

J’imagine que travailler à distance complique la postproduction. En quoi le processus est-il différent?

La finition à distance est juste plus lente. Au lieu de Dave [Burd] et moi étant dans une pièce avec le rédacteur en chef, regardant les coupures et donnant des notes, nous faisons tout cela à distance. Ainsi, tout le processus d’édition, les mélanges et les couleurs, prend plus de temps.

Partout, les gens se bousculent pour trouver comment continuer à faire ce qu’ils font, et de nombreuses industries sont évidemment touchées en ce moment, mais quelles ramifications à long terme pensez-vous que tout cela pourrait avoir pour la télévision?

Quand cela revient à un semblant de normal, comment pouvons-nous localiser le repérage? Vous conduisez en ville avec entre 10 et 30 personnes et vous frappez à la porte et vous demandez: «Pouvons-nous venir chez vous et regarder partout? S’il vous plaît, ne vous occupez pas de ces étrangers qui touchent à tout. “

Et nous avons de bonnes idées des scouts. Dans la finale de la saison Curb, l’une de mes scènes préférées est lorsque Larry est dans ce lit de repos géant qui se balance et se tortille. Ce meuble était juste là à la maison, et je me suis assis dedans et Larry s’est assis dedans et nous avons pensé: “Nous pouvons nous amuser avec ça.”

Et puis l’acte d’agir. Avons-nous fini de regarder des scènes avec des gens se serrant la main ou se serrant dans les bras? Est-ce que tout le monde est à 6 pieds de distance dans chaque scène?

Le monde a tellement changé entre les épisodes 7 et 10 de Curb. Nous avons construit ce piège à souris élaboré pour faire brûler Latte Larry et tout le monde pensait que “Quel gaspillage de Purell!”

Je serais totalement allé chez Latte Larry juste pour le désinfectant pour les mains.

Nous allions avoir un pop-up. HBO allait construire Latte Larry’s. Mais comme nos concepteurs de décors le construisaient, le seul problème qu’ils avaient était, tout le désinfectant pour les mains a commencé à disparaître. Ils n’ont pu trouver aucun Purell. Nous avons donc dit, ça va, nous allons simplement mettre autre chose dans les bouteilles et mettre des étiquettes sur la fausse bouteille Purell. Ensuite, j’ai pensé qu’avec tout ce qui se passait, les gens allaient voler le faux Purell.

Le synopsis sur Netflix pour Brews Brothers dit qu’il s’agit de deux frères rivaux qui possèdent une brasserie ensemble, mais “les manigances continuent de faire éclater leur entreprise de chaos”. J’adore les manigances. J’adore aussi la bière.

Mon frère Greg a créé le spectacle. Il s’agit de deux frères séparés qui font équipe à Van Nuys, où il n’y a que des clubs de strip-tease, des ateliers de carrosserie automobile et une brasserie vraiment mal gérée. Quand il m’en a parlé, j’ai été immédiatement intrigué, et pas seulement parce que le frère aîné du crétin était l’hommage de Greg pour moi.

Et le spectacle semblait être la prochaine étape logique de la Ligue. Quoi de plus populaire que le football? Bière. L’un des frères veut que la brasserie soit le lieu parfait et l’autre ne donne pas une seule merde sur ce que tout le monde pense. Il veut juste fabriquer la bière parfaite. Aucun d’eux ne devrait exécuter quoi que ce soit séparément, et ils ne se sont pas améliorés ensemble. Dans certains spectacles, vous aurez un personnage qui est bon à une chose et un autre qui est entièrement différent et bon à autre chose, et vous les assemblez et ils se complètent. Cela ne se produit pas ici.

Comment c’est de travailler avec la famille sur le plateau? Vous avez travaillé avec votre femme, Jackie, sur La Ligue. Les frères ont cependant tendance à avoir une dynamique différente.

Le spectacle était une façon très drôle pour Greg de résoudre ses problèmes avec moi. … Nous parlerions des personnages et Greg décrirait le frère aîné comme une piqûre arrogante, et je suis d’accord – puis réalisant: «Attendez, parliez-vous du personnage Adam ou moi?»

Quelle part de cet amour fraternel / conflit fraternel avez-vous exploitée pour la série? J’imagine que les querelles pourraient s’avérer utiles.

Il y a toujours des arguments sur le plateau. Mais quand vous discutez avec votre frère, c’est tellement différent. Nous aurions ces désaccords, puis ils se transformeraient en ces petits combats vraiment sournois. Nous allions et venions et j’ai attrapé Alan Aisenberg et Mike Castle, les deux acteurs qui jouent les frères, nous regardant discuter et prendre des notes mentales et je me disais: «Non, non, non, vous n’avez pas besoin de regarde ça.”

Greg a certainement profité de l’occasion pour travailler de façon comique sur certaines choses que je lui avais faites quand nous étions plus jeunes. Dans l’émission, il y a tous ces flashbacks, et dans l’épisode 2, nous apprenons qu’Adam avait l’habitude de se faufiler la nuit de son lit superposé à celui de Will et de retirer doucement les couvertures, puis d’uriner dans son lit, puis de remettre les couvertures et de partir rendormir. Will a donc pensé qu’il était un bedwetter de 8 ans. Cette histoire peut avoir ses racines dans la vérité.

C’est à la fois amusant et dérangeant. Mais j’aime que tu travailles avec ton frère après avoir travaillé avec Jackie sur La Ligue. Je respecte le système en boucle fermée, le garder dans la famille.

La Ligue était un projet tellement intime. C’était juste Jackie et moi et un casting brillant. Il n’y avait pas d’écrivains sur le plateau. C’était juste nous et le casting qui faisaient le show. Il y avait tellement de choses à faire et c’était tellement englobant que si Jackie et moi n’avions pas travaillé ensemble, je ne pense pas que nous nous serions jamais vus. Cela avait également l’avantage supplémentaire de pouvoir prendre notre chambre d’écrivains partout où nous allions. Si nous sortions dîner et voyions quelque chose, nous disions: “Mettons cela dans le spectacle.” Et le plus fou, c’est que pendant que nous faisions la Ligue, nous avons construit une maison et eu deux enfants. Je ne sais même pas comment nous l’avons fait.

La Ligue était un petit spectacle mais nous voulions faire de grandes choses. Nous n’avons jamais eu le temps de nous battre, car il y avait toujours autre chose qui posait problème. Nous nous battions contre le temps, nous nous battions contre l’argent, nous nous battions contre le calendrier.

Mais travailler avec votre femme crée des listes de tâches étranges: Jackie dirait: “Nous devons terminer l’édition sur Show 6, le script sur 7, et vous devez sortir la poubelle.”

Être littéralement marié à votre chambre d’écrivain éliminerait beaucoup d’intermédiaires. Quel est le processus de travail comme ces jours-ci?

La publication à distance prend beaucoup plus de temps. Cela prend du temps. Et Larry et moi avons beaucoup fait FaceTiming. Nous parlons de parler d’une autre saison.

Tu l’as fait un entretien où vous avez dit que vous “flirtiez avec une autre saison de Freiner, mais il est trop tôt pour dire si les sentiments sont nécessaires. ” Vous souciez-vous de vous engager pour une autre saison et de dire vos vœux ici et maintenant The Ringer?

Je suis une personne très timide envers l’engagement. J’aime vraiment l’idée d’une autre saison. Je ne sais pas si l’idée d’une autre saison nous aime encore. Nous nous regardons de l’autre côté de la pièce.

Battez-vous les yeux.

Je vais peut-être acheter un verre à la saison 11.

Je dois revenir sur quelque chose. À quoi ressemble FaceTiming avec Larry?

La première chose est que tout doit être branché. Ensuite, on se plaint beaucoup de la raison pour laquelle les prises ne sont pas à la hauteur des épaules. Pourquoi devrions-nous devoir fouiller derrière les meubles comme un raton laveur pour brancher notre équipement? Il y a donc la discussion obligatoire sur la raison pour laquelle tout n’est pas à la hauteur des épaules en premier. Ensuite, il y a des grognements généraux sur le fait que tout le monde doit faire les tâches ménagères. Ensuite, nous parlons d’idées.

On dirait que ces plaintes sont de bonnes idées.

Nous nous plaignons toujours les uns les autres et montrons nos cicatrices maladroites. Le problème est que c’est difficile en ce moment parce que nous ne pouvons pas sortir et nous embarrasser en public et rencontrer des gens horribles qui nous donnent de nouvelles idées. Mais nous avons construit une réserve assez profonde là-bas, donc je pense que tout ira bien.

Oui, vous vous êtes bien débrouillé, ce dont je voulais discuter. Tu as fait Seinfeld et La Ligue et Freiner et Dave et maintenant vous avez Brews Brothers. Mais je suis curieux: quand j’écris quelque chose – et nous sommes évidemment des types d’écrivains très différents – mais quand j’écris quelque chose qui est même à moitié décent et que je ne suis pas gêné de mettre mon nom, j’ai à peu près 24 heures période de soulagement, qui est rapidement remplacée par de la peur parce que je m’inquiète de ce qui va suivre et si c’était la dernière chose à moitié décente que je ferai jamais. Et ici, vous avez fait tellement de choses vraiment excellentes. Ressentez-vous une énorme pression pour faire la prochaine excellente chose?

Je ne ressens pas la pression de la suite. Il s’agit plutôt de savoir comment accomplir réellement ce que j’ai dit que j’allais faire. Par exemple, en écrivant en général sur The League, nous savions chaque année au moment où ils vont [training] camp, nous allons avoir des joueurs de la NFL, nous allons commencer le tournage, il sera diffusé à l’automne, nous terminerons vers Noël, puis nous aurons terminé. Et puis je sais que nous recommençons à préparer en juin. Le but serait de me souvenir de toute cette pression que je ressens en juin et de la simuler en février.

La chose la plus délicate pour moi récemment a été de tout jongler. J’ai installé la salle des écrivains pour Dave juste en face du poste de Curb. Donc, je courais beaucoup d’avant en arrière sur quatre voies olympiques [Boulevard]. C’était comme un jeu humain de Frogger.

Comment ça s’est passé? Des appels proches?

Prenez-le de moi, ne vérifiez pas votre e-mail en traversant la rue.

C’est un bon conseil pour les enfants et les adultes.

En quelque sorte, vous n’en sortez jamais. Mais revenons à votre argument, l’année dernière était franchement floue. Chaque fois que je termine une manche de quelque chose, un spectacle ou plusieurs spectacles qui sortent les uns après les autres, je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire. L’ayant fait auparavant ne vous donne aucune confiance que vous pouvez le refaire.

C’est une meilleure façon d’exprimer ce que je voulais dire – l’angoisse de recommencer. Vous recommencez alors que vous finissez Dave. Comment ça se passe? À quelle fréquence parles-tu à Dave ces jours-ci?

Nous sommes sur des chaînes de messagerie géantes. Zoom sur les groupes. Beaucoup d’appels téléphoniques. Tout le monde regarde la coupe. Chacun donne ses notes. Et nous le faisons encore et encore. Parce que vous n’êtes pas là pour vous débrouiller en personne. Je parle évidemment à Dave un tas. Comme je vous l’ai dit, je suis un fan des Seahawks. Dave est un grand fan des Eagles. Il ne voulait pas que les Eagles affrontent les Seahawks en séries éliminatoires. Je n’étais donc pas inquiet. Je ne suis jamais inquiet lorsque les Seahawks affrontent les Eagles. Je suis beaucoup plus inquiet à l’idée que les Seahawks jouent les Cardinals. Les choses cassent toujours le chemin des Seahawks lorsqu’ils jouent contre les Eagles. Peut-être que c’est la confiance persistante du match 42-0 lundi soir.

Je suis un grand admirateur de votre travail et pourtant vous m’avez blessé, monsieur. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter cette attaque.

Dave est frustré lorsque nous parlons de football et il change généralement le sujet en NBA. Ce qui ne s’est pas si bien passé pour Seattle. Il m’a fait arriver là.

D’accord, je dois donc vous poser cette question parce que je vous ai ici. Vous cowrote et codirigé Euro Trip. J’aime absolument Le camée de Matt Damon. Hilarant. L’avez-vous écrit spécialement pour lui? Comment l’avez-vous impliqué? Je dois connaître la trame de fond là-bas.

Donc Alec Berg et Dave Mandel et moi avons écrit et réalisé ensemble Euro Trip et tout ce que vous voyez a été tourné en République tchèque. Nous n’avions pas un budget énorme. De plus, c’était pendant une guerre et le SRAS. Il n’y avait pas beaucoup de gens prêts à voler. Matt était à Prague pour filmer The Brothers Grimm.

Sa tête était déjà rasée pour la pièce. Il a arrêté de fumer et, comme il l’a dit, il «a enflé comme une tique». Nous le connaissions. Nous avons donc dit: “Hé, nous avons cette partie. Y a-t-il un moyen de le faire? Il a dit: “Oui, bien sûr.” Nous devions le faire fonctionner avec son horaire. Sa scène est une soirée nocturne, et le seul jour où il a pu le faire était littéralement la nuit la plus courte de l’année. Nous n’avions que cinq heures d’obscurité pour obtenir tout ça.

Je ris encore quand je pense à Matt Damon jouant ce rôle.

Il est tellement drôle à ce sujet. Il dit tout le temps: «J’étais le soldat Ryan pour sauver le soldat Ryan. J’étais Ripley dans The Talented Mr. Ripley. Mais quand je marche dans la rue, les gens crient: «Scotty ne sait pas!» »

Le dernier. Corrigez-moi si je me trompe – c’est par IMDb – mais vous avez un crédit en tant qu’acteur. Depuis 1999, en Meilleurs plans posés, vous êtes apparu comme “Phone Guy No. 2.” Est-ce correct?

C’est. Je ne veux jamais être devant la caméra. Je n’ai pas envie d’être devant la caméra. Je veux être derrière la caméra pour dire aux gens quoi faire.

La façon dont cela s’est produit, Ted Griffin, qui a écrit Ocean’s Eleven, il a écrit ce film. Et ils devaient tourner un petit morceau de publicité. C’était un téléphone évangéliste pour Christ qui jouait à la télévision en arrière-plan pendant une scène. Dave Mandel joue le télévangéliste et Alec Berg et moi les téléphones derrière lui. Cela devait être une prise en charge rapide lorsqu’ils étaient en poste afin qu’ils ne puissent pas obtenir de bons bons acteurs.

En tant que réalisateur, comment évalueriez-vous votre jeu?

Terrible. En tant que réalisateur, je peux regarder en arrière et dire que je suis content d’être resté derrière la caméra.