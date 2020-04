Jennifer Lopez, sur le point d’acheter les Mets de New York

La chanteuse Jennifer Lopez et son fiancé, l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez, sont sur le point d’acheter les Mets de New York, l’une des plus grandes équipes de baseball des États-Unis. Selon le magazine Variety, ils lèveraient des capitaux pour l’investissement.

Selon le magazine américain, le célèbre couple, qui a dû reporter son mariage à cause de la crise des coronavirus, Il a engagé la société financière JP Morgan pour travailler à lever les fonds nécessaires à l’acquisition de l’équipement., évalué à environ 2,6 milliards de dollars.

Les Mets de New York appartiennent à la famille Wilpon, qui était sur le point de vendre 80% des biens de l’équipe à un actionnaire en décembre, en échange du maintien du contrôle pendant les cinq premières années et pour une valeur de 2,6 milliards de dollars. Enfin, l’accord n’a pas été conclu.

De plus, selon le Post, la famille a maintenant l’intention de vendre le matériel aux enchères, bien que l’actionnaire qui s’apprêtait en décembre à acquérir les Mets de New York, Steve Cohen, ne soit pas exclu.

La valeur nette du couple est d’environ 700 millions de dollars, il est donc important de trouver des partenaires pour effectuer l’achat. Il y a quelques mois, Alex Rodríguez a évoqué l’achat présumé sur l’émission de Jimmy Fallon: «Si l’occasion se présentait d’acheter les Mets, je le ferais à coup sûr. Vous pouvez peut-être les acheter avec moi. J’ai besoin d’un partenairePlaisanta-t-il.