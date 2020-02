Jeremy Roenick ne reviendra pas à NBC Sports

L’analyste de la LNH, Jeremy Roenick, a été indéfiniment suspendu de ses fonctions de diffusion chez NBC Sports depuis qu’il a fait des commentaires sexistes et dégradants à propos de ses collègues sur un podcast.

Il semble que cette suspension indéfinie soit désormais permanente. Mercredi après-midi, Roenick a posté une vidéo sur son compte Twitter, sous le titre Quelle blague !!, en disant qu’il ne serait pas de retour sur NBC.

“Je suis très déçu et en colère aujourd’hui”, a-t-il déclaré. «Je ne retournerai pas à NBC. Bien que déçu, je suis également reconnaissant d’avoir eu l’occasion de partager mon amour, ma passion, ma connaissance du jeu avec des millions de personnes, des millions de fans. Et pour cela, je vous remercie. “

Fin décembre, Roenick est allé sur le podcast Spittin Chiclets de Barstool Sports et a fait des commentaires inappropriés sur les co-présentateurs Kathryn Tappen et Patrick Sharp. En parlant d’accueillir Paul Bissonnette, Roenick a partagé une histoire sur des vacances qu’il a prises avec sa femme et Tappen, et a fait allusion à vouloir avoir un trio.

«Je l’ai joué comme si nous allions nous coucher tous les soirs, tous les trois. Et ma femme et Kathryn sont des amis très proches, et ils me crient et me crient dessus. Mais ça vaut le coup. Et si elle est vraiment venu à terme, ce serait bien. Mais ça n’arrivera jamais. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il coucherait avec Sharp, Roenick a répondu: «Il est si beau. Je devrais y penser s’il me le demandait. “

Après l’incident, Tappen a déclaré avoir trouvé les commentaires “inacceptables, en particulier parmi les collègues de travail”.

Il ne fait aucun doute que NBC a fait le bon choix en rejetant Roenick, qui fait partie du réseau depuis 2010. Le réseau a déjà été accusé de supprimer les reportages sur Harvey Weinstein et critiqué pour sa gestion des allégations d’inconduite sexuelle de Matt Lauer. Les commentaires de Roenick, en particulier vers Tappen, ne sont pas seulement grossièrement inappropriée, mais sapé sa valeur en tant que professionnel. Ni elle, ni Sharp, ne devraient avoir à partager la scène avec un homme qui spéculait si grossièrement sur leur sex-appeal. Ce n’est pas seulement une faute professionnelle inexcusable, mais blessante et déshumanisante pour les deux parties.

NBC rompant les liens avec Roenick ne consiste pas à «annuler la culture» après une personnalité de la télévision, mais plutôt à tenir quelqu’un à un niveau professionnel minimum. S’il existe une base de référence pour la conduite sur le lieu de travail, il est préférable que vous ne puissiez pas aller sur un podcast et parler avec vos collègues avec lesquels vous coucheriez. Même entre amis, il y a des lignes à ne pas franchir. Il est clair que Roenick les a tous dépassés avec ses remarques.

.