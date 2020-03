Jerry Jones a bâclé l’intersaison en donnant la priorité à Zeke par rapport à Dak

Jerry Jones n’a d’autre responsable que lui-même. Le propriétaire des Cowboys vient de regarder deux des joueurs les plus précieux de sa liste – WR Amari Cooper et CB Byron Jones – se rendre à l’agence libre et il n’a même pas de contrat à long terme avec son quart-arrière pour le prouver.

N’ayant pas réussi à conclure un accord avec Dak Prescott avant la date limite lundi, les Cowboys ont été contraints d’utiliser le tag de franchise pour l’empêcher de se rendre à l’agence libre. Entre-temps, ils n’ont pas réussi à conclure un accord avec Cooper, que l’équipe a acquis pour un choix de premier tour en 2018, ou Jones, qui est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste après avoir changé de coin de coin deux ans depuis.

Ce n’est peut-être pas le pire des scénarios pour Dallas, mais c’est sacrément proche.

Et tout cela remonte à la décision illogique de donner à Ezekiel Elliott un deuxième contrat malgré la preuve écrasante que donner au porteur de ballon une grande extension se retournera presque assurément contre le feu.

Bien que le jeu d’Elliott ne soit pas encore tombé, la phase de retour de flamme a déjà commencé. Les Cowboys seront certainement plus mal lotis qu’ils ne l’auraient été s’ils avaient signé Cooper et Jones il y a des mois. Ils perdent soit deux de leurs meilleurs joueurs (qui occupent deux postes de plus dans le sport) OU ils devront gagner une guerre d’enchères avec d’autres équipes pour les ramener. S’ils gagnent suffisamment d’argent pour le faire, cela compromettra sérieusement leur situation de plafond salarial dans un avenir proche.

Aucun résultat n’est idéal.

Jerry aurait pu éviter ce résultat en mettant le contrat Elliott en veilleuse, où il appartenait, et a fait de Dak, Amari et Jones ses priorités pour la dernière saison. Au lieu de cela, il a engagé 50 millions de dollars en argent garanti pour un porteur de ballon qui n’était pas plus efficace que sa sauvegarde de recrue en 2019. Le succès de Tony Pollard – il atteignait en moyenne 5,3 yards par port par rapport à 4,5 d’Elliott – était juste une preuve supplémentaire que le L’offensive des Cowboys aurait été parfaite sans Elliott dans le giron.

J’ai passé la dernière intersaison à réfuter les affirmations selon lesquelles Elliott était le moteur de l’offensive, montrant que sa présence n’a pas affecté la façon dont les défenses ont joué contre les Cowboys et n’a pas rendu leur jeu de passes de jeu plus efficace. Prescott est ensuite sorti et m’a fait paraître intelligent en jouant comme l’un des meilleurs quarts-arrière de la ligue et en menant les Cowboys à une attaque parmi les 5 meilleures passes par DVOA.

Dans le processus, il a considérablement augmenté son prix demandé, ce qui a coûté à Dallas des millions de dollars dans le futur plafond.

Si Dallas avait accepté une prolongation à long terme avec Prescott il y a un an, ils auraient désormais la liberté financière de conclure des accords avec Cooper et Jones. Au lieu de cela, ils devront dire au revoir à AU MOINS l’un d’eux. Mais, hé, au moins, il a sa franchise en marche pour construire. Bonne chance avec ça.

Prescott obtiendra éventuellement son argent. Les quarts le font toujours. Jerry aurait dû s’en rendre compte il y a longtemps et ajuster ses priorités en conséquence. Il ne l’a pas fait et maintenant il s’en occupe.

La nouvelle ligue vient de démarrer et les Cowboys ressemblent déjà à l’un des plus grands perdants de l’intersaison.

