Jersey Week: les meilleurs, les pires et les plus étranges chandails de sport

Bonjour et bienvenue à la “Jersey Week” à SB Nation où nous prenons la semaine pour regarder nos maillots de sport préférés de tous les temps.

Les maillots sont une partie si importante de la vie d’un fan de sport. Ils représentent nos enfances, nos fandoms et tous les bons moments (et même les mauvais). Il y a des maillots qui seront classiques jusqu’à la fin des temps, et il y a des maillots qu’on espère ne plus jamais revoir.

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de SB Nation sur ce que les maillots ont signifié pour nous. Continuez à vérifier toute la semaine pour plus de contenu.

Les maillots que nous aimons

Les 10 meilleurs maillots de tous les temps de Outsports

Les maillots de Showtime Lakers sont intouchables depuis Silver Screen and Roll

Votez sur le meilleur maillot LA Galaxy de 1996-2002 de LAG Confidential

Et les maillots que nous détestons

Le pire maillot des Timberwolves du Minnesota de Canis Hoopus

Le pire des maillots est l’histoire du football américain du Stars and Stripes FC

Le pire maillot de l’histoire d’Arsenal de The Short Fuse

L’importance d’un numéro de maillot

Les Cubs doivent retirer plus de numéros de Bleed Cubbie Blue

Cours d’histoire de Jersey

Vous aimez ou vous détestez? Le maillot des Astros de Houston de 1975 à 1986 de Outsports

Quand les Nationals de Washington portaient les tristement célèbres maillots des Natinals du Federal Baseball

Quand les maillots deviennent bizarres

Expliquer les chapeaux bizarres qui associent Northwestern à des dizaines d’écoles de la Banner Society

Des trucs de maillots aléatoires que nous pensions que vous aimeriez

Un guide pour acheter des maillots avec un nom au dos de Brotherly Game

Est-ce un maillot ou un pull? de Matchsticks and Gasoline

Une refonte de chaque maillot de l’équipe NBA (c’est vraiment bien) par Fake Teams

Cinq idées de chandails pour la nouvelle équipe de Toronto dans la LNH par Outsports

Si le contenu du maillot n’était pas suffisant pour vous, vous pouvez faire défiler tous les messages de cette semaine ici