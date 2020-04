Jesé se déclare avec une photo risquée en pleine quarantaine

Jesé Rodríguez Il est depuis longtemps un protagoniste sur les réseaux sociaux que sur les terrains de jeu. Ce qui était l’une des plus grandes promesses de l’équipe de jeunes du Real Madrid a été dilué en termes de football et cette saison défend les couleurs de la Sporting de Lisboa, où il ne prend pas non plus le devant de la scène. Sa vie privée donne beaucoup à dire, avec ses problèmes avec Aurah Ruiz et sa relation actuelle avec Janira Barm, mère de son quatrième fils, Kenai.

L’ancien joueur du Real Madrid semble heureux, à 26 ans, il a déjà quatre descendants avec trois femmes différentes. Ces jours-ci, il est mis en quarantaine par le coronavirus chez lui à Lisbonne avec sa petite amie, à qui il a de nouveau déclaré son amour en publiant une photo très risquée sur son compte Instagram personnel avec le message suivant: «Je tombe amoureux des centaines de fois par jour et ils sont tous à toi, Janira. Merci d’être comme vous l’avez été avec moi depuis le premier jour. JE T’AIME mon tout ».

La vie ne devrait pas être simple pour le footballeur canarien, qui a deux enfants fruit de sa relation avec Melody Santana, une autre de sa romance avec Aurah Ruiz, toujours entouré de polémiques et de reproches, et le dernier qu’il a eu avec son partenaire actuel, avec qui il partage au quotidien et dont il est follement amoureux selon ses propos sur les réseaux sociaux.

Jesé a refait sa vie avec Janira Barm, que certains connaissent comme la Barbie de Barcelona ». Elle a écrit un message d’amour sur ses réseaux sociaux à côté de la photo sur laquelle il apparaît avec elle dans ses bras dans une posture risquée qui a fait parler d’elle sur les réseaux après la publication de la publication sur son Instagram.