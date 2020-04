“J’espère continuer en MotoGP en 2021”

Valentino Rossi refuse de suspendre le casque. A 41 ans l’Italien a décidé qu’il voulait continuer à participer au MotoGP l’année prochaine. Avec l’arrivée du coronavirus, son avenir était inconnu, puisque son contrat avec Yamaha s’est terminé à la fin de cette saison et qu’il avait pris le temps de répondre à l’offre de renouvellement. Je voulais voir si j’étais encore compétitif avant de répondre.

Cependant, COVID-19 a changé ses plans. Lorsque la saison s’est arrêtée, il n’a pas pu voir ce qu’il ressentait sur la moto et si elle était compétitive, mais cela ne l’arrêtera pas. Il y a Valentino Rossi pour un moment, ou du moins pour une autre année. Étant donné la possibilité qu’ils ne fonctionneront pas en 2020, Il Dottore a reconnu qu’il aimerait “continuer” en MotoGP en 2021.

«Je suis dans une situation difficile car, comme je l’ai dit, ma première option est d’essayer de continuer. J’ai assez de motivation et je veux continuer«, A-t-il déclaré dans une interview avec son partenaire Maverick Viñales qui a proposé le Monster Energy Yamaha MotoGP. “Ce n’est pas la meilleure façon de s’arrêter, car la situation est que nous ne pourrons pas courir en 2020. Il est donc plus juste de refaire un championnat et de s’arrêter à la fin du prochain, donc J’espère continuer en 2021“Il a ajouté.

«Je devrai décider avant de participer Parce que, dans le scénario le plus optimiste, nous pouvons rivaliser dans la seconde moitié de la saison, en août ou septembre. Mais je dois d’abord prendre ma décision. Quoi qu’il en soit, je veux continuer, mais J’ai dû prendre cette décision sans faire de carrière“, un point.

Pas de moto d’ici 2021

Rossi a décidé de continuer, mais en raison de son indécision, Yamaha a décidé de ne plus attendre et a choisi de signer Fabio Quartararo. Le pilote français a été la révélation de la saison dernière et à partir de l’année prochaine il formera une équipe avec Maverick Viñales. Cette situation laisse Valentino sans équipe pour courir la saison prochaine, comme vous l’avez reconnu. Cependant, Yamaha a assuré que s’il décidait de continuer à concourir en 2021, ils lui fourniraient un M1 identique à celui officiel.

Le septuple champion de la catégorie reine a rappelé que l’année dernière, ils avaient beaucoup souffert dans la deuxième partie de la saison, ce qui a conduit à “se battre en dehors du Top5”.Dans mon esprit, j’ai eu une autre année avec l’équipe d’usine et j’avais besoin de temps pour décider, comme 5 ou 6 courses avec le nouveau chef d’équipe et quelques modifications à l’équipe pour comprendre si je peux être fort. Le problème est qu’il n’y a pas de races car avec le virus on ne peut pas courir“Il a expliqué.