“J’espère que Leo Messi ne joue pas un grand match, il est le meilleur joueur aujourd’hui”

La visite de Barcelone et Leo Messi au stade San Paolo, où Diego Armando Maradona a connu la meilleure étape de sa carrière avec le club napolitain, a alimenté le débat éternel sur qui est le meilleur joueur de l’histoire du footballOui, Diego ou Leo.

The Fluff a parlé de sa rivalité avec Messi et du match entre Naples et le Football Club Barcelona dans une interview pour le médium italien Il Mattino. Maradona portait le maillot des deux équipes qui s’affrontent ce soir au stade San Paolo, mais il est clair qui préfère gagner: «J’espère que Messi ne joue pas un grand match contre Napoli », A déclaré Diego.

Aussi Il s’est débarrassé des éloges pour son compatriote Messi: «C’est un joueur au talent énorme, un très bon garçon. Il doit suivre sa carrière et sa vie sachant qu’il est le meilleur joueur de football d’aujourd’hui«. La relation entre les deux est très bonne, d’admiration mutuelle, bien que Diego ne veuille pas entrer pour valoriser sa rivalité particulière.

«J’ai tout donné pour Napoli»

Maradona a toujours parlé de son dévouement à la ville et au club napolitain. Il a apprécié le moment difficile traversé par le club, s’assurant que “il traverse une situation difficile”, mais que “avec l’arrivée de Gattuso, l’équipe a été meilleure ».

Ça ne cache pas ça voulez-vous que Naples se qualifie pour les quarts de finale, même si le Barça l’aime aussi: «Barcelone m’a ouvert les portes de l’Europe, mais j’ai écrit mon histoire en bleu. Mon cœur est avec Napoli », a déclaré l’Argentine.