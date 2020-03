“J’espère revenir chez Newell un jour avec Messi”

Libre depuis la fin de son stage à Tottenham, Mauricio Pochettino attend de trouver une nouvelle équipe. Sa composition ne lui rendra pas la tâche difficile, car plusieurs clubs sont intéressés à avoir l’entraîneur hispano-argentin. Bien qu’à court terme, il soit toujours vu en Europe, Pochettino n’exclut pas de revenir un jour chez Newell, qui était sa maison au début, et prévoit de le faire avec un compagnon de luxe: Leo Messi.

«J’espère un jour revenir au club. Je peux encore attendre, ce sera peut-être dans dix ans. Avec Messi », Mauricio Pochettino a commenté dans des déclarations aux microphones de Radio de Plata un éventuel retour à Newells, un club dont les racines sont dans la ville de Rosario. L’ancien joueur de Tottenham est resté sans équipe depuis son limogeage en novembre dernier, et bien qu’il soit attendu prochainement dans le football européen, dans un avenir plus lointain, il pourrait se retrouver dans le football argentin.

L’ancien Espanyol a également parlé de la façon dont il voit l’Argentine et le poids important de Leo Messi pour conquérir la Coupe du Monde tant rêvée, un titre auquel l’attaquant du Barça résiste toujours. «La prochaine Coupe du monde est un énorme objectif pour Messi et pour l’équipe nationale. J’espère qu’il arrive à un grand moment. L’âge vous donne. Sa présence sera une reconnaissance de la génération qui méritait quelque chose de plus. L’Argentine va bien se battre pour la Coupe du Monde », assuré.

Pochettino avait également des mots à Lautaro Martinez, un autre des footballeurs clés du présent et de l’avenir de l’albiceleste et qui est également lié à Barcelone. «Il fait partie des grands grévistes du monde. Non seulement pour ce qu’il montre, mais pour ce qu’il peut potentiellement devenir “, a déclaré Pochettino de l’attaquant de l’Inter Milan.