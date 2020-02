Jesús Corona montre à nouveau qu’il est un archer “ top ”

Comme l’a dit Truman Capote, l’échec est l’assaisonnement qui donne au succès sa saveur, et Jesus Corona est passé de l’enfer à la gloire en seulement deux semaines, montrant que sa capacité d’archer n’aurait jamais dû être mise en doute et que fermer la bouche aura toujours un sentiment très gratifiant.

JJ a donné un de ces jeux qui frustrent l’adversaire de l’équipe rivale et flecha celui des couleurs que vous défendez. Si Cruz Azul pouvait avoir la possibilité de gagner le match dans les dernières minutes contre les Tigres, c’était en grande partie grâce au travail de ‘Chuy’ sous les trois bâtons. Il a marqué 3 buts chantés et se souvient de ses meilleurs moments en tant que gardien de but mexicain.

Ce sentiment de se remettre d’une mauvaise séquence et de prouver que vous êtes vraiment à un niveau extraordinaire est incomparable et Corona l’apprécie. Il a démontré pourquoi il est le titulaire incontesté de Cruz Azul et fait valoir avec des arguments pourquoi il refuse de quitter ce poste.

Corona est un homme hiérarchisé dans le vestiaire et expérimenté sous le gant. Il va aux matchs avec la subsistance d’avoir la seule médaille d’or que le Mexique a remportée dans un sport olympique et transmet cette mentalité à ses compagnons, bien que parfois ils ne lui répondent pas sur le terrain. Tout le monde a tort, mais cela fait partie du sport et c’est pourquoi les deux succès, tant individuels que collectifs, sont appréciés.

Corona est l’exemple qu’aucune critique ou coup que la vie ne vous donne d’importance. C’est pour ceux qui savent la plupart du temps comment se lever, car la récompense viendra à l’avenir. Cette journée a été saluée par le stade Azteca et parmi les joueurs exceptionnels de la Liga MX, Il est maintenant temps de garder ce record et de continuer à augmenter l’héritage qu’il a écrit année après année grâce à ce niveau qu’il a montré tant de fois.