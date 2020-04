Jesús Martínez s’interroge sur la continuité du groupe Pachuca

De la salle de presse

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020

Jesús Martínez, président de Grupo Pachuca, a assuré qu’il avait des pertes millionnaires en raison de la pandémie de Covid-19 et a admis que si cette situation se poursuit, il doute de la continuité de son entreprise.

Si cela continue, nous ne pouvons garantir que l’entreprise durera. Personne ne peut le supporter, a-t-il déclaré au réseau Espn. J’ai pris la décision très forte de réduire les salaires des managers à 50%. Administrateurs et gestionnaires à 30 pour cent et je suis fier de la façon dont ils l’ont assumé. Ils savent qu’accepter cela ne touche pas ceux qui gagnent moins, a-t-il ajouté.

Martínez a assuré que les clubs de la Ligue Mx sont les mieux placés pour que le tournoi Clausura 2020 atteigne la finale, bien que le prochain concours doive être couvert pendant quelques mois.

Il y a beaucoup d’incertitude. Voilà le problème de la situation. La meilleure chose est que tout le monde a l’esprit que le tournoi est terminé. Peu importe si l’autre saison commence jusqu’en septembre, octobre. Ce que je vois avec pitié, c’est de supprimer les forces de base et nos cartouches n’ont pas à être toutes brûlées, a déclaré Martinez.

Le propriétaire du club de Pachuca était favorable à la formation d’une ligue en collaboration avec la MLS, surtout à cette époque et a expliqué que cette crise affecte Ascenso Mx beaucoup plus fort que la Ligue.

J’aime bien l’idée (Ligue entre le Mexique et les États-Unis). Ce que je veux, c’est que nous nous définissions. Un an, nous faisons cela et la prochaine autre chose. Avec cette situation, la Ligue de promotion sera pire. Cela a été de notre faute, nous ne l’avons pas soutenu.

Le groupe Pachuca a fait don de 1 600 garde-manger à des professionnels de la santé de l’État d’Hidalgo qui soutiennent la pandémie de Covid-19. Je veux vous donner un message très encourageant, nous faisons un don à la meilleure équipe du monde: ce sont les infirmières et les brancardiers, qui sont dans les hôpitaux généraux, a déclaré Martínez.

