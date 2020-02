Jesús Muñoz et Nandinho, un tandem pour soulager Gutierrez à Almeria

L’équipe andalouse n’a toujours pas de lifting. Après avoir fait match nul à domicile contre Fuenlabrada, Almeria dispose déjà de cinq jours sans victoire et, bien qu’il soit toujours troisième au classement, il voit à quel point les positions de promotion directe sont de plus en plus éloignées. Comme nous l’avons déjà fait à OKDIARIO, la continuité de José María Gutiérrez est dans l’air et le retour de Jesús Muñoz dans l’équipe peut être une mauvaise nouvelle pour lui.

Almeria a signé Jesús Muñoz, en principe, comme assistant technique de Gutiérrez

Jesús Muñoz a dirigé cette saison les Hercules et la saison dernière, il a été le deuxième entraîneur d’Almeria, une position qu’il avait précédemment occupée dans le Rayo Vallecano de Paco Jémez. Bien que Jesús Muñoz soit revenu à Almería en tant qu’assistant technique, il est déjà mentionné comme un substitut possible de José María Gutiérrez. C’est ce que révèle le Diario de Almería, qui déclare que s’étant entraîné cette saison en deuxième division B, il n’a pas pu prendre les rênes d’une autre équipe. Pour cette raison, l’équipe andalouse montait au technicien de la filiale, à Nandinho, pour former un tandem avec Jesús Muñoz.

L’une des raisons pour lesquelles Almeria parierait sur cette formule est que la limite de salaire l’empêcherait de signer un entraîneur de premier niveau. Et c’est que l’équipe andalouse a atteint cette limite en signant José María Gutiérrez, qui est actuellement l’entraîneur le mieux payé de LaLiga SmartBank avec un record de près d’un million d’euros bruts. Almeria serait obligée d’indemniser le Madrid en cas de licenciement, ce qui laisserait ses caisses très épuisées.

Pour couronner le tout avec José María Gutiérrez, il a récemment été impliqué dans une polémique qui a semé le doute sur sa figure. «Si quelqu’un trouve une image de moi dans une boîte de nuit à Almeria, je présente ma démission et retourne tout l’argent qu’Almeria m’a payé. J’ai une conscience claire, peu de choses à dire. C’est une rumeur sans preuves qui est devenue virale dans toute l’Espagne et est allée partout. C’est le fardeau que j’ai été Guti et une personne connue, mais la vie m’a rendu fort et ces choses ne vont pas me couler », a déclaré la conférence de presse de Madrid interrogée à ce sujet.