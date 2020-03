J’étais un an sans compétition et je ne me suis entraînée qu’avec des hommes, raconte Jane Valencia

▲ En 2016, la bourse d’études de Conade a été retirée après avoir annoncé sa maternité.Photo United World Wrestling

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a12

Dans l’esprit d’Alma Jane Valencia Escoto, il n’y a que le mot gratitude pour les personnes qui ont planté une graine afin qu’elles puissent revenir en compétition et cela se produirait, comme la première femme du Mexique en lutte olympique classée aux Jeux de Tokyo, après avoir remporté le médaille d’or au 57 kilogrammes nage libre obtenue en panaméricain à Ottawa.

Même avec l’émotion qui l’a submergée lors de la joute canadienne samedi dernier, la combattante de 29 ans de Jalisco se souvient de la route sinueuse qu’elle a dû parcourir dans une longue attente de deux cycles olympiques.

Sans compétitions pendant un an et sans entraînement avec des hommes dans un gymnase de Pennsylvanie, Jane a quitté le pays à l’occasion qui lui était offerte de terminer son diplôme de médecine, de s’occuper de sa petite fille Joy, avec le soutien de son mari portoricain Jaime Espinal, Vice-championne olympique à Londres 2012 dans la discipline qui l’a fait tomber amoureuse.

C’était un processus trop irrégulier, le plus difficile et le plus gratifiant, le nouveau champion parle, avec une histoire de plusieurs années, des médailles régionales et continentales et une septième place au monde. Elle a reçu une subvention du Fonds national pour les sports de haute performance (Fodepar), de 30 mille pesos par mois, et lorsqu’elle a annoncé sa grossesse en 2016, ils l’ont emportée.

Maintenant avec le résultat (à Ottawa), je ne sais pas comment ce processus est géré; Je ne veux pas chercher la controverse, je veux juste continuer à m’entraîner (aux États-Unis) tranquillement; s’il y a du soutien, très bien, et sinon, il n’y a pas de problème, dit-il.

–Longue attente?

–Il était très difficile de maintenir la foi. J’ai toujours eu des attentes depuis que je suis jeune. A Rio, je suis resté proche. Maintenant, c’était un processus olympique trop irrégulier et sans compétition. Je vis avec mon mari en Pennsylvanie depuis un an parce qu’il s’y entraîne. Quand j’ai terminé mes études de médecine, je suis retourné à la formation et j’étais la seule femme à avoir combattu avec des hommes.

Je n’ai aucun soutien (financier), mon seul parrain est Jaime et nous avons vécu de sa bourse. Je dirige des cliniques dans une école de filles à Lancaster Aliance Wrestling sans facturer un peso et j’aime ce que je fais, ajoute-t-elle.

Face aux annulations dues au Covid-19, son sport n’était pas exempté et la Coupe du monde en Bulgarie, en juin, est sur le point d’être confirmée, changer de lieu ou de tournée, mais il espère arriver prêt et bien cuit pour donner le combat lors de l’événement japonais.

Le président de la Fédération des médaillés de lutte associés, Guillermo Díaz, souligne que le travail de Jane est historique, mais ce n’est pas une surprise; Cela nous donne un paramètre pour beaucoup de choses et pour penser à une médaille olympique.

À Ottawa, le Mexique a également classé José Andrés Vargas, de Queretaro, en 77 kilogrammes gréco-romains. «Il est temps pour nous de nous tourner pour voir et soutenir les bases, qui ont eu l’aide des instituts et de leurs familles.

Nous avons deux places dans un sport qui n’a pas été atteint depuis les Jeux Olympiques d’Atlanta 96. Notre sport n’est pas une priorité, comme le taekwondo, qui a également deux places pour Tokyo.

En ce qui concerne le Covid-19, Díaz a annoncé l’annulation d’un camp en Hongrie avant la Coupe du monde bulgare, dans l’attente de l’avis que le United World Wrestling donnera s’il faut y aller, connaissant ainsi les dates pour planifier des voyages et chercher plus d’endroits avec Samuel Gurría et Manuel López.

