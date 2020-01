Jeter et Larry Walker, portes ouvertes du baseball de Cooperstown

En plus des deux favoris, il y avait 30 autres noms à sélectionner, dont Curt Schilling, Roger Clemens et Barry Bonds, avec huit fois chacun envisagé depuis 2013.

Les excellentes carrières de Clemens and Bonds ont été entachées par la consommation de substances illégales pour améliorer les performances, et Schilling a été critiqué en raison de ses positions publiques controversées sur différentes questions politiques et sociales.

D’Amérique latine et des Caraïbes, les Vénézuéliens Bobby Abreu et Omar Vizquel, les Dominicains Rafael Furcal, Manny Ramírez, Alfonso Soriano, Sammy Sosa, José Valverde et Carlos Peña, et le commissaire Andruw Jones a choisi de reconnaître.

Sans détruire les prévisions de presque tout le monde, Jeter, toujours en uniforme des Yankees de New York pendant ses 20 saisons de 1995 à 2014 dans les ligues majeures nord-américaines, a été choisi à sa première occasion.

Mais contrairement aux prédictions de beaucoup, le vote unanime tant attendu en faveur du défenseur autrefois stellaire de la chauve-souris courte et super-qualifiée en main n’a pas été causé par l’absence de vote des 397 inscrits.

De cette façon et possédant 99,7% du soutien des électeurs, le chiffre le plus élevé pour un joueur de poste, Jeter n’a pas pu rejoindre son ancien coequipero panaméen et l’ancien Mariano Rivera, qui en 2019 est devenu le premier et le seul élu au campus de Cooperstown, New York, avec une approbation complète.

La détermination concernant Jeter et Walker a été informée par Tim Mead, président du Temple des Immortels, dans une émission spéciale du Grand Carp Channel le 21 janvier.

Walker, joueur de baseball de 17 ans avec les Expos de Montréal (1989-1994), les Rocheuses du Colorado (1995-2004) et les Cardinals de Saint-Louis (2004-2005), a obtenu l’honneur à sa dixième et dernière année au scrutin des chroniqueurs. grâce à 304 votes, ce qui représente 76,6% d’approbation.

Pour entrer au Temple de la renommée, il est nécessaire que ceux proposés, après avoir joué au moins 10 saisons et avoir cinq ans de retraite, obtiennent 75% des voix.

Jeter a connecté trois mille 465 coups sûrs, qui apparaît à la sixième place de tous les temps du “ Big Show ” dans cette section, a été recrue de l’année de la Ligue américaine en 1996, a été convoqué à 14 matchs des étoiles et a été couronné Cinq fois champion des World Series.

Le succès de Fall Classic pour lui de 2000, après avoir conquis un maximum de gloire en 1996, 1998 et 1999, et qu’il a répété en 2009, l’a fait comme le joueur le plus utile.

Appelé “ Lord November ” pour ce circuit vers minuit le premier jour du onzième mois de l’année lors du quatrième match des World Series 2001 contre Arizona Jingle Bells, Jeter a réussi 200 coups sûrs en séries éliminatoires, dont 20 circuits, il a marché à domicile 111 fois et laissé 308 moyenne offensive.

Avant le capitaine des Bronx Bombers de 2003 jusqu’à sa retraite, ils sont entrés au Temple de la renommée en tant que joueurs des Yankees uniquement Lou Gehrig, en 1939, Bill Dickey (1954), Joe DiMaggio (1955), Earle Combs (1970), Whitey Ford et Mickey Mantle (1974), Phil Rizzutto (1994) et Rivera, ont souligné les articles de presse.

De son côté, Walker est le deuxième Canadien à mériter l’entrée dans l’enceinte sacrée après l’ex-lanceur Ferguson ‘Fergie’ Jenkins, induit en 1991.

Parmi les distinctions de Walker, il y a trois titres de frappeurs de toutes les ligues majeures en 1998, 1999 et 2001; Joueur le plus utile du circuit le plus ancien en 1997; et sept gants d’or et trois Bates d’argent.

Avec Jeter et Walker, récipiendaires de multiples félicitations, Ted Simmons et feu Marvin Miller seront exaltés dans cette infrastructure, dont la sélection en décembre dernier était en charge du jury de 16 membres de l’ère “ Baseball moderne ” du Veterans Committee, qui analyser les carrières des personnages ayant le plus contribué au jeu de 1970 à 1987.

Simmons et Miller ont atteint le pourcentage requis de votes en apparaissant sur 13 et 12 bulletins, respectivement, comme indiqué alors.

Le Comité des anciens combattants est également divisé en trois autres âges: «Game Today» (de 1988 à nos jours), «Golden Days» (1950-1969) et «Old Baseball» (avant 1950).

Contrairement aux deux premiers renvois qui le font deux fois en cinq ans, les troisième et quatrième périodes effectuent leur sélection une fois tous les cinq et dix ans, dans cet ordre.

Miller, décédé le 27 novembre 2012 à l’âge de 95 ans, représentait l’une des figures les plus en vue du monde du baseball américain.

Il a dirigé la Major League Baseball Players Association de 1966 à 1982, une époque où les joueurs ont obtenu le droit à la libre agence, après six saisons de service à ce niveau, et à l’arbitrage des salaires et des réclamations.

De plus, il a dirigé le syndicat pendant cinq arrêts de travail et a servi de conseiller pour trois autres après sa retraite.

Principalement récepteur et initialiste, Simmons a participé à 21 compétitions avec les Cardinals (1968-1980), les Milwaukee Brewers (1981-1985) et les Atlanta Braves (1986-1988).

Il a ajouté deux mille 472 coups sûrs, 483 doubles et 248 circuits, a poussé 1 389 points, son infraction moyenne était de 285 en deux mille 456 matchs et huit fois il a reçu l’appel pour le match des étoiles.

En 1994, Simmons était sur les bulletins de vote de l’Association of Baseball Writers of America, et a reçu 17 voix sur 456, ce qui était inférieur aux cinq pour cent nécessaires pour rester sur les bulletins de vote lorsqu’il est impossible d’ajouter le soutien des trois quart des électeurs.

oye / dsa

(*) Correspondant Latin Press aux États-Unis.

