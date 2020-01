Jeter, sans l’unanimité attendue, et Walker se rendent à Cooperstown aux États-Unis.

21 janvier 2020, 20 h 28 Washington, 21 janvier (Prensa Latina) Extorpedero Derek Jeter est resté sur un vote pour être élu à l’unanimité au Temple de la renommée du baseball américain, Tim Mead, président du installation d’immortels.

Beaucoup espéraient que le légendaire capitaine des Yankees de New York, dont il portait toujours l’uniforme de 1995 à 2014, recevrait dans sa première année sur les bulletins de vote tous les votes des 396 électeurs de l’Association of American Baseball Writers pour se joindre à cette réalisation. à l’ancien releveur panaméen Mariano Rivera.

En 2019, le sauveteur et coéquipier le plus connu de Jeter est devenu le premier élu sur le campus de Cooperstown, à New York, avec le plein soutien des électeurs.

En plus de Jeter, propriétaire de 99,7% du soutien, qui est le chiffre le plus élevé pour un ancien joueur de position, lors d’un programme spécial de la chaîne de la Ligue majeure du sport, il a été signalé que l’ancien jardinier canadien Larry Walker avait également été choisi.

Walker, qui a servi de 1989 à 2005 avec les Expos de Montréal, les Rocheuses du Colorado et les Cardinals de Saint-Louis, a obtenu sa reconnaissance lors de sa dixième et dernière année sur les bulletins de vote grâce à 304 voix pour 76,6%.

Pour entrer dans le Hall of Fame, il faut que ceux proposés, après avoir joué au moins 10 saisons et avoir cinq ans de retraite, atteignent 75% des voix.

Jeter a connecté trois mille 465 coups sûrs, qui apparaît à la sixième place de tous les temps dans cette lignée, a été recrue de l’année de la Ligue américaine en 1996, a été convoqué à 14 Jeux des Stars et a été couronné cinq fois champion du World Series

En tant que deuxième Canadien, après Ferguson «Fergie» Jenkins, à mériter une telle reconnaissance, Walker a été le joueur le plus utile de la Ligue nationale en 1997 et a remporté sept Gants d’or et trois Bates d’argent.

Avec Jeter et Walker, ils seront exaltés au Temple des Immortels le 26 juillet, Ted Simmons et feu Marvin Miller.

La sélection des deux derniers a été réalisée en décembre par le jury de 16 membres de l’ère “ Baseball moderne ” du Comité des anciens combattants, qui analyse les carrières des figures dont la plus grande contribution au jeu est intervenue de 1970 à 1987.

Simmons et Miller ont atteint le pourcentage requis de votes en apparaissant respectivement sur 13 et 12 bulletins, a-t-il ensuite été divulgué.

Le Comité des anciens combattants est également divisé en trois autres âges: «Game Today» (de 1988 à nos jours), «Golden Days» (1950-1969) et «Old Baseball» (avant 1950).

Contrairement aux deux premiers renvois qui le font deux fois en cinq ans, les troisième et quatrième ères effectuent leur sélection une fois tous les cinq et 10 ans, dans cet ordre.

Miller, décédé le 27 novembre 2012 à l’âge de 95 ans, était l’une des figures les plus en vue du monde du baseball américain.

Pendant ce temps, Simmons a principalement servi comme receveur et initialiste dans 21 campagnes avec les Cardinals (1968-1980), les Milwaukee Brewers (1981-1985) et les Atlanta Braves (1986-1988).

acl / dsa

.