Jeunes armes, espoir de Camaguey au bout du bal cubain

17 janvier 2020, 15 h 46 Camaguey, Cuba, 17 janvier (Prensa Latina) Dès que la poussière de la route a été secouée, l’équipe de Camagüey a repris l’entraînement avec les yeux rivés sur le sixième match de la finale du bal cubain , dans une série qui favorise Matanzas.

Précisément dans les déclarations à Prensa Latina, le lanceur de 21 ans, Yosimar Cousin, responsable de deux victoires et d’un match sauvé dans cette post-saison a avoué se sentir “ très motivé, et plus encore après la dernière représentation de l’affrontement de la vie ou de la mort, et où je suis allé prendre deux retraits avec la ligne droite qui est mon meilleur terrain.

Un fan féroce est sorti vendredi pour saluer un casting forcé de gagner deux matchs consécutifs s’ils ont l’intention d’être couronnés dans la 59 série nationale qui marie trois vainqueurs par deux lors du match décisif.

“Nous connaissons notre responsabilité, cette équipe a ardemment défendu la proximité que nous avons d’un championnat et nous faisons tous ce qu’il faut, de même pour soulager cette ouverture, c’est ce à quoi nous nous préparons”, a déclaré le membre de l’équipe nationale au tournoi. de Premier 12.

Lors de la dernière conférence de presse, le manager de Camague, Miguel Borroto, a avoué que “le sixième match s’appelle Yosimar Cousin et Yariel Rodríguez”.

En plus du stellaire qui n’a pas permis de courses nettes dans les play-offs du ballon antillais, Camaguey est confié à un autre cheval de bataille, Rodríguez, qui a déclaré “ être prêt pour un septième match, mais demain est le bon, sinon vous gagnez, il n’y en a pas d’autre », a-t-il déclaré.

Les locaux du stade Cándido González ont été décorés pour recevoir les derniers matchs du principal spectacle sportif de la nation cubaine ce week-end, avec une finale qui se répète près de trois décennies plus tard.

jha / famf

.