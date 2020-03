“J’ignore totalement la politique, mais d’autres mesures auraient pu être prises”

Fernando Alonso, depuis son enfermement dans Lugano (Suisse), est revenu discuter avec ses followers via les réseaux sociaux. Le pilote a voulu préciser qu’il ne savait rien de la politique après la polémique générée ces derniers jours.

«Je suis totalement ignorant de la politique, Grâce à Dieu. Les mesures qui ont été prises ne me semblent ni bonnes ni mauvaises. Je me soucie de ma famille, de mes amis d’ici, d’Italie, de Chine. Maintenant, c’est un fait, ce n’est pas mon avis, que d’autres mesures auraient pu être prises. Mais il y a beaucoup de gens qui font bien pire: l’Angleterre, qui agit maintenant, ou les États-Unis, qui ont déjà déménagé en Chine. Mais je ne suis ni l’un ni l’autre, je n’ai aucune idéologie politique, nulle », a-t-il expliqué.

En revanche, il a révélé ce qui lui manquait dans sa profession en détention: «Rien de particulier. Les choses qui me venaient à l’esprit le plus ces jours-ci étaient d’être avec mes amis, ma famille … et jouer au football. Je ne sais pas pourquoi, mais je le voulais vraiment.

Il a également parlé de l’Italie: «Vous avez déjà une semaine de plus que nous. C’est incroyable. Que cela arrive bientôt. J’y ai beaucoup de groupes d’amis, des amis de Ferrari. L’union que le pays a est fière. Un jour, nous devons amener Flavio Briatore pour discuter ».

Enfin, il a conseillé à ses disciples d’essayer de prendre soin d’eux-mêmes. “Essayez-le en vous fixant des défis, des mini-objectifs. Un jour de moins pour la normalité nécessaire. Espérons moins de drame. Cela me rend très triste, très encourageant. Beaucoup d’admiration pour ceux au pied du canyon. Un très gros applaudissements. Non seulement à 8 h tous les jours, mais de 00 h 00 à 00 h 00.“Il a terminé.